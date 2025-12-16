Vídeo mostra remoção da Estátua da Havan que caiu durante temporal em Guaíba; veja

A estrutura que reproduz a Estátua da Liberdade, em frente à loja Havan de Guaíba, começou a ser retirada após o monumento de 24 metros desabar durante o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na segunda-feira (15).

Imagens mostram equipes trabalhando para remover os destroços, que ficaram inclinados sobre a base. Até as 21h, os trabalhos ainda estavam em andamento.

O vento chegou a 85 km/h em Guaíba, conforme medições comunicadas pela prefeitura. Em outras cidades do Rio Grande do Sul, as rajadas foram ainda mais intensas: 96,3 km/h em Canoas, 99,9 km/h em Passo Fundo e 83,3 km/h em Porto Alegre.

Leia Mais Sobe para 54 o número de municípios gaúchos com estragos após temporal

Segundo a Defesa Civil, ao menos 49 municípios reportaram danos.

A parte superior da escultura foi completamente destruída, com pedaços espalhados pelo estacionamento. A base permanece intacta e não houve registro de feridos.

A Havan informa que "todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)" e que "a área foi imediatamente isolada". (leia, abaixo, a nota na íntegra)

A estrutura foi instalada em 2020, junto à inauguração da megaloja, e, com o pedestal, tinha altura total de 35 metros.

Com a queda, a estátua perdeu a cabeça. O corpo da escultura ficou inclinado contra a base, com rachaduras e pedaços quebrados espalhados pelo estacionamento.

Veja o momento em que a estátua caiu