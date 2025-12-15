Vereadores de Porto Alegre votam projeto de revisão da planta do IPTU nesta segunda-feira

Proposta de revisão da planta do IPTU será analisada por vereadores na Câmara Municipal de Porto Alegre. Ederson Nunes / CMPA,Divulgação

O projeto que estabelece uma nova fórmula de cálculo para revisão da planta do IPTU será votada nesta segunda-feira (15) na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

A proposta prevê o aumento do imposto para 46 mil imóveis e redução para 174 mil, sem alterar a alíquota. Além disso, simplifica o cálculo e amplia regiões de valoração imobiliária de três para 500 áreas distintas.

Conforme apurou o repórter de Zero Hora Paulo Egídio, um grupo de pelo menos 10 vereadores da base aliada ao prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, já declarou votos contrários ao projeto. Portanto, o executivo municipal precisará contar com votos da oposição para ter o texto aprovado.

Entenda as mudanças

Impacto da revisão

Terão aumento: 46 mil imóveis (5%)

Terão redução: 174 mil imóveis (20%)

Sem alteração significativa*: 643 mil imóveis (75%)

*Nesta faixa, são considerados imóveis com variação de até 1% na parcela ou reajuste de até R$ 9, para mais ou para menos.

Trava de 10%

Nos casos em que o IPTU aumentar, a prefeitura ainda vai impor uma trava de 10% ao ano.

Por exemplo: se a nova planta de valores resultar em um reajuste de 24% para uma propriedade, apenas 10% serão aplicados no primeiro ano. Outros 10% serão aplicados no ano seguinte e os 4% restantes, no terceiro ano.

Incentivos fiscais

Caso os vereadores não aprovem a nova planta de valores, a prefeitura promete cortar uma série de benefícios fiscais que já foram concedidos ou que estão sendo planejados para o ano que vem.

O custo desses incentivos em 2026 seria de R$ 21,4 milhões — R$ 4,1 milhões a mais do que o acréscimo de arrecadação previsto com a aprovação do projeto.

Se descontados os dois benefícios que terão impacto apenas em 2026, o impacto cai para R$ 10,9 milhões anuais.

Leia Mais Auditoria do TCE aponta que equipe de proteção contra cheias de Porto Alegre tinha só um servidor

Veja a lista de benefícios e o impacto de cada um deles:

Programa +4D

Iniciativa que visa estimular a ocupação de imóveis residenciais e comerciais na região do 4º Distrito com isenção de IPTU.

Custo: R$ 2,4 milhões por ano

Situação: vigente, precisa ser renovado até o final do ano

Programa Centro+

Prefeitura estuda a criação de um pacote de incentivos fiscais para estimular a revitalização do Centro Histórico.

Custo: R$ 5 milhões por ano

Situação: em planejamento.

Setor hoteleiro

Desde 2020, prefeitura concede desconto na alíquota de hotéis localizados nos bairros Centro Histórico, Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos.

Custo: R$ 1 milhão por ano

Situação: vigente, precisa ser renovado até o final do ano.

Bairro Anchieta

Plano da prefeitura é incluir imóveis do Bairro Anchieta no benefício concedido ao 4º Distrito.

Custo: R$ 2,5 milhões por ano.

Situação: em planejamento.

Reavaliação da enchente

Lei municipal prevê revisão no valor venal de imóveis que estão na mancha de inundação da enchente de 2024.

Custo: R$ 6 milhões por ano.

Situação: em execução, com desconto no IPTU de 2026.

Remissão a entidades

Entidades como associações comunitárias ou associações de bairro têm direito a isenção do IPTU, desde que solicitem o benefício. Para viabilizar a concessão, prefeitura pretende efetuar a remissão do imposto devido por essas associações.

Custo: R$ 4,5 milhões, em parcela única.

Situação: em planejamento.

O que é a PGV

A Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV) estabelece o valor do metro quadrado de terrenos e de construções em todas as regiões do município.