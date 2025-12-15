Porto Alegre

Vereadores de Porto Alegre votam projeto de revisão da planta do IPTU nesta segunda-feira

Proposta prevê aumento da tarifa para 46 mil imóveis e amplia regiões de valoração imobiliária de três para 500 áreas distintas

Zero Hora

