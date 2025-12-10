Vereadores aprovam projeto que proíbe execução de músicas com "conteúdo inadequado" em escolas de Porto Alegre

Mariana, autora da proposta, diz que meta é defender crianças e adolescentes da sexualização. Elson Sempé Pedroso / CMPA

Foi aprovado nesta segunda-feira (8) pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre um projeto de lei que proíbe a execução de músicas "com conteúdo inadequado para menores de idade" em escolas públicas municipais. A proposta foi apresentada pela vereadora Mariana Lescano (PP) e recebeu 20 votos favoráveis e 9 contrários.

O projeto elenca como inadequadas músicas com os seguintes conteúdos:

Incitação à violência, à discriminação ou ao preconceito;

Incitação à violência contra a mulher;

Desvalorização e erotização da mulher;

Apologia às drogas ou a outros tipos de substâncias ilícitas;

Promoção da discriminação por motivo de raça, cor, sexo, orientação sexual, religião ou origem nacional;

Pornografia;

Qualquer outro conteúdo que incite a prática de atos ilícitos

Linguagem obscena ou pornográfica;

Conteúdo que atente contra a integridade moral, sexual e o núcleo protetivo da defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente;

conteúdo em desconformidade com o atendimento pedagógico adequado e seguro previsto no Plano Municipal de Educação.

Além das escolas, a proibição abrange eventos com a presença de crianças e adolescentes em espaços públicos ou que estejam sob concessão no município. A fiscalização poderia ser feita pelo Conselho Tutelar, pela Secretaria da Educação ou outro órgão a ser designado pela prefeitura.

Uma emenda da bancada do PP prevê como punições a quem infringir a norma advertência por escrito, multa entre R$ 57 mil e R$ 144 mil, suspensão do alvará de funcionamento e proibição de contratar com o município.

No caso de servidores públicos, o projeto diz que estariam sujeitos a penalizações previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município.

Durante os debates, a autora do projeto afirmou que o projeto visa proteger crianças e jovens e combater a "narcocultura".

— Está mais do que na hora de combatermos a sexualização das crianças e dos adolescentes, escondida no pretexto de que estão defendendo a cultura e a comunidade — afirmou Mariana Lescano.

Em contraponto, Roberto Robaina (PSOL) disse que o projeto é "ruim e demagógico":

— O projeto tenta discriminar músicas com as quais a vereadora não concorda. Nas escolas cívico-militares a vereadora defende músicas que atacam as pessoas negras e da favela — alegou.

O texto aprovado segue para sanção ou veto do prefeito Sebastião Melo.

Parecer jurídico

Em parecer ao projeto, a procuradoria da Câmara assinalou que o projeto teria vício formal por invadir matéria de competência privativa da União.

O documento cita trecho da Constituição que atribui à legislação federal o poder de "regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada".

