Vereadores aprovam projeto que proíbe execução de músicas com "conteúdo inadequado" em escolas de Porto Alegre

Proposta da vereadora Mariana Lescano (PP) também abrange eventos voltados a crianças e jovens em espaços públicos ou que estejam sob concessão no município

Paulo Egídio

