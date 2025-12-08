Vereadores aceleram tramitação de projeto que revisa planta do IPTU de Porto Alegre

Reunião ocorreu no plenário, nesta segunda-feira. Paulo Egídio / Agência RBS

Mesmo com resistências de vereadores da base aliada do prefeito Sebastião Melo, o projeto de lei que revisa os critérios da planta de valores do IPTU de Porto Alegre teve a tramitação acelerada pela Câmara. Na prática, a medida permite que o texto seja votado em plenário ainda neste ano.

Durante a sessão desta segunda-feira (8), o projeto foi submetido a uma reunião conjunta de comissões, na qual teve parecer aprovado pela maioria dos vereadores. Na reunião conjunta, todas as comissões da Câmara analisam o projeto ao mesmo tempo, no plenário.

Com a aprovação, a proposta pode ser pautada em plenário em 48 horas. Assim, o projeto do IPTU poderá ser votado dentro do ano legislativo, que termina em 22 de dezembro.

Nas últimas semanas, governistas cogitaram uma convocação extraordinária da Câmara para o recesso, mas a iniciativa foi rejeitada por boa parte dos vereadores, que já têm compromissos e viagens agendadas para as semanas do Natal e do Ano Novo.

Dificuldade em plenário

Mesmo com a aprovação na reunião conjunta de comissões, o governo Melo está distante de conquistar maioria em plenário para aprovar o projeto. Na última sexta-feira (5), 10 vereadores da base aliada, filiados a PL, PP, Novo e Cidadania, declararam voto contra a proposta.

Melo chamou reuniões com as bancadas rebeldes, mas, até o momento, não há perspectiva de mudança na orientação.

Responsável pela articulação com a Câmara, o secretário-geral de Governo, André Coronel, ponderou que o projeto ainda está "amadurecendo" na Casa.

— Os vereadores estão dizendo que têm dificuldade de votar o projeto como está. É sinal de que a gente pode, conjuntamente, com muita negociação, chegar a um bom termo — diz o secretário.

Questionado, Coronel não descartou buscar votos em bancadas de oposição:

— Esse é um projeto de interesse da cidade, então é natural que a gente possa discutir, inclusive com a oposição. Esse é um projeto que tem justiça tributária, justiça fiscal, então acredito que possamos ter boas conversas com a oposição.

Para que as novas regras tenham validade em 2026, o projeto precisa ser aprovado até o final do ano.

Detalhes da proposta

Apresentado na terça-feira (2) pelo prefeito Sebastião Melo, o projeto de lei muda as regras para a definição da Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV), que serve de base para calcular o IPTU da Capital.

Conforme a prefeitura, a revisão provocaria aumento do tributo para 46 mil imóveis, o equivalente a 5% das edificações da Capital. Outros 174 mil imóveis (20%) terão redução no valor do imposto. O governo municipal não divulgou quais são esses imóveis. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a grande maioria dos que terão elevação no imposto tem valor superior a R$ 700 mil.

A prefeitura calcula que vai arrecadar R$ 17,3 milhões a mais por ano com a revisão e afirma que o valor será usado para compensar benefícios fiscais que já existem ou que vão ser implementados, como a isenção de IPTU para imóveis do Centro Histórico e do 4º Distrito.