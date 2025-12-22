Porto Alegre

Legislativo
Notícia

Vereador Gilvani o Gringo tem mandato cassado pela Câmara de Porto Alegre

Com a decisão, o parlamentar fica inelegível até 2036. Foram 26 votos favoráveis e três contrários

Paulo Egídio

