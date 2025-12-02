Venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre 2026 inicia nesta terça-feira 

Desfile do carnaval de 2025 onde público ultrapassou as seis mil pessoas por noite nas arquibancadas gratuitas do Porto Seco, com acesso por ordem de chegada. Duda Fortes / Agencia RBS

A venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre 2026 começa nesta terça-feira (2). As entradas são para camarotes e frisas — espaços ao lado da pista onde as escolas desfilam — e podem ser adquiridas a partir de meio-dia. Os desfiles ocorrem nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026.

Para garantir lugar, é preciso acessar o site da Tri.RS. Os mapas de visualização de cada área estão disponíveis no momento da aquisição.

Neste ano, não haverá venda de forma presencial.

Os setores de arquibancadas serão gratuitos, por ordem de chegada, como ocorre há três anos. Neste ano, a capacidade será aumentada.

Serviço

Quando: 27 (sexta-feira) e 28 (sábado) de fevereiro

Onde: Complexo Cultural do Porto Seco (Rua Hermes de Souza, s/n)

Quanto:

Camarote bar (ao lado do recuo da bateria, com bar, roda de samba e telão com transmissão do desfile).

Sexta ou sábado:

Lote 1 – R$ 165

Lote 2 – R$ 220

Lote 3 – R$ 275

Passaporte para as duas noites:

Lote 1 – R$ 275

Lote 2 – R$ 385

Lote 3 – R$ 495

Frisa ouro (capacidade para oito pessoas): R$ 2.750

Frisa prata (capacidade para oito pessoas): R$ 2.200

Camarote térreo ouro (capacidade para 15 pessoas): R$ 5.500

Camarote térreo prata (capacidade para 15 pessoas): R$ 4.950

Camarote superior ouro (capacidade para 15 pessoas): R$ 6,6 mil

Camarote superior prata (capacidade para 15 pessoas): R$ 6.050

Estacionamento antecipado

R$ 44 (na hora: R$ 65)

Duas crianças de até 12 anos são isentas por frisa/camarote.

Ordem dos desfiles

27 de fevereiro (sexta-feira)

Grupo Prata

União da Vila do IAPI

Protegidos da Princesa Isabel

Filhos de Maria

Academia de Samba Praiana

Grupo Ouro

Bambas da Orgia

Imperatriz Dona Leopoldina

Império do Sol

Unidos de Vila Isabel

28 de fevereiro (sábado)

Tribo carnavalesca Os Comanches

Grupo Prata

Academia de Samba Cohab-Santa Rita

Copacabana

Realeza

Unidos da Vila Mapa

Grupo Ouro

União da Tinga

Acadêmicos de Gravataí

Imperadores do Samba

Estado Maior da Restinga

Fidalgos e Aristocratas