Venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre 2026 inicia nesta terça-feira 

Venda inclui camarotes, frisas e estacionamento antecipado; desfiles ocorrem nos dias 27 e 28 de fevereiro

Gustavo Gossen

