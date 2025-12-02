Venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre 2026 inicia nesta terça-feira 

A venda de ingressos para o Carnaval de Porto Alegre 2026 começa nesta terça-feira (2). As entradas são para camarotes e frisas — espaços ao lado da pista onde as escolas desfilam — e podem ser adquiridas a partir de meio-dia. Os desfiles ocorrem nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2026.
Para garantir lugar, é preciso acessar o site da Tri.RS. Os mapas de visualização de cada área estão disponíveis no momento da aquisição.
Neste ano, não haverá venda de forma presencial.
Os setores de arquibancadas serão gratuitos, por ordem de chegada, como ocorre há três anos. Neste ano, a capacidade será aumentada.
Serviço
Quando: 27 (sexta-feira) e 28 (sábado) de fevereiro
Onde: Complexo Cultural do Porto Seco (Rua Hermes de Souza, s/n)
Quanto:
- Camarote bar (ao lado do recuo da bateria, com bar, roda de samba e telão com transmissão do desfile).
Sexta ou sábado:
Lote 1 – R$ 165
Lote 2 – R$ 220
Lote 3 – R$ 275
Passaporte para as duas noites:
Lote 1 – R$ 275
Lote 2 – R$ 385
Lote 3 – R$ 495
- Frisa ouro (capacidade para oito pessoas): R$ 2.750
- Frisa prata (capacidade para oito pessoas): R$ 2.200
- Camarote térreo ouro (capacidade para 15 pessoas): R$ 5.500
- Camarote térreo prata (capacidade para 15 pessoas): R$ 4.950
- Camarote superior ouro (capacidade para 15 pessoas): R$ 6,6 mil
- Camarote superior prata (capacidade para 15 pessoas): R$ 6.050
- Estacionamento antecipado
R$ 44 (na hora: R$ 65)
Duas crianças de até 12 anos são isentas por frisa/camarote.
Ordem dos desfiles
27 de fevereiro (sexta-feira)
Grupo Prata
- União da Vila do IAPI
- Protegidos da Princesa Isabel
- Filhos de Maria
- Academia de Samba Praiana
Grupo Ouro
- Bambas da Orgia
- Imperatriz Dona Leopoldina
- Império do Sol
- Unidos de Vila Isabel
28 de fevereiro (sábado)
- Tribo carnavalesca Os Comanches
Grupo Prata
- Academia de Samba Cohab-Santa Rita
- Copacabana
- Realeza
- Unidos da Vila Mapa
Grupo Ouro
- União da Tinga
- Acadêmicos de Gravataí
- Imperadores do Samba
- Estado Maior da Restinga
- Fidalgos e Aristocratas