Temporal deixa estragos em Porto Alegre e Região Metropolitana; veja imagens

Temporal avançou sobre a Capital e Região Metropolitana. André Ávila / Agencia RBS

A tarde desta segunda-feira (15) em Porto Alegre e na Região Metropolitana foi marcada pela passagem de um temporal e fortes rajadas de vento.

Diversos pontos registraram danos estruturais e falta de luz.

Na Capital e em cidades da região, quedas de árvores interditaram ruas e avenidas, além de terem caído sobre fios de energias, que causaram cortes de luz e bloquearam o trânsito.

Guaíba