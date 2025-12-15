Temporal deixa estragos em Porto Alegre e Região Metropolitana; veja imagens

A tarde desta segunda-feira (15) em Porto Alegre e na Região Metropolitana foi marcada pela passagem de um temporal e fortes rajadas de vento.
Diversos pontos registraram danos estruturais e falta de luz.
Na Capital e em cidades da região, quedas de árvores interditaram ruas e avenidas, além de terem caído sobre fios de energias, que causaram cortes de luz e bloquearam o trânsito.
Guaíba
Em Guaíba, as fortes rajadas de vento de mais de 90km/h derrubaram a estátua de 24 metros de altura posicionada na frente à loja Havan. Ninguém ficou ferido e não foram registrados danos materiais para os clientes da loja.