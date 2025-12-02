Porto Alegre

Em Gravataí
Notícia

Templo com estátua de Lúcifer está abandonado há mais de 1 ano; líder fala em "perseguição religiosa"

Cenário contrasta com a expectativa criada em agosto de 2024, quando Mestre Lukas de Bará da Rua, um dos representantes da Nova Ordem de Lúcifer na Terra (N.O.L.T), pretendia inaugurar o local

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS