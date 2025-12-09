Tecnologia e inovação no setor público é tema de evento em Porto Alegre

Instituto Caldeira será sede do evento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um encontro para refletir sobre soluções inovadoras e tecnológicas para o setor público será realizado na sexta-feira (12), em Porto Alegre. O Granpal Summit 2025, organizado pela Associação de Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), reúne prefeitos, servidores públicos e especialistas dos diversos temas que serão abordados ao longo da programação.

Serão aproximadamente 10 horas dedicadas para debate sobre gestão de resultados, fortalecimento regional, controle e contas públicas, educação profissional, liderança feminina entre outros assuntos. Além disso, o evento será um momento importante de conexão dos governos municipais com startups ligadas à inovação e tecnologia.

— Os municípios têm uma demanda crescente para ampliar os serviços prestados à população, mas sem ter um repasse de recursos proporcional para fazer frente a essas novas necessidades. Conseguir encontrar equilíbrio para essa situação é o grande desafio da gestão pública hoje – resume o presidente da Granpal, André Brito, também prefeito de Taquari.

Entre as atrações do evento está o lançamento de um programa de compras públicas inovadoras, que servirá para estimular e orientar as prefeituras a adquirirem serviços e produtos de startups gaúchas. Movimento importante para fortalecer e impulsionar a economia do Rio Grande do Sul.

Para além das palestras temáticas, exposições de empresas e espaço de troca e conexão, o evento também celebrará os 40 anos da fundação da Granpal. A associação tem sua história marcada por ser referência em articulação, cooperação e desenvolvimento da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Como participar