Tampas de bueiros viram armadilhas para motoristas e ciclistas em Porto Alegre; veja os locais mais críticos

Avenida Assis Brasil 6.189. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Motoristas que circulam pelas principais avenidas de Porto Alegre têm encontrado um obstáculo que já deixou de ser exceção: tampas de bueiro afundadas, em desnível, que viram buracos no meio da pista. O defeito surge com asfaltamento que não é seguida pela elevada do acesso, que muitas vezes se trata de acesso para rede elétrica ou de telefonia.

Em um levantamento feito pela reportagem nas últimas duas semanas, pelo menos oito vias importantes apresentaram o mesmo problema em diferentes graus.

Foram conferidas as avenidas Ipiranga, Assis Brasil, Protásio Alves, Tramandaí, Coronel Marcos, Baltazar de Oliveira Garcia e Wenceslau Escobar. Pelo menos 40 situações de desnível, algumas com mais de 10 centímetros de profundidade foram encontradas.

Nos piores pontos, como no cruzamento da Ipiranga com Rua Veador Porto, o rebaixamento cria um degrau perceptível. Passar sobre ele é garantia de solavanco no carro, ou risco de queda para motociclistas e ciclistas.

Desnível provoca solavanco no carro. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

— É incompatível com as vias. Para pneu e suspensão é terrível. Está disseminado. Tenho um amigo que teve de reparar duas rodas de um carro novo, e pneus rasgados — conta o taxista Fábio Silveira, 58 anos.

A situação tem um elemento despercebido por boa parte dos usuários: há uma lei municipal de 2024 estabelece que a responsabilidade de nivelamento é das empresas donas dos acessos. Quando uma dessas tampas é identificada, elas são acionadas pela prefeitura — isso quando não se trata de um acesso do próprio Dmae. E no caso do município executar os serviços de nivelamento, deve ocorrer o ressarcimento.

O que diz a prefeitura

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), informa que há previsão no próximo ano de retomar uma iniciativa exclusiva para lidar com o problema: uma empresa terceirizada para padronizar o nivelamento das tampas, corrigindo os pontos com maior desgaste.

Avenida Protásio Alves com a Rua João Guimarães. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Até lá, além da fiscalização, a administração conta com as queixas de usuários por meio do telefone 156, com a localização precisa do local, com a numeração da avenida para facilitar a localização.