Suplente de Gilvani o Gringo ainda não decidiu se assumirá cadeira de vereador cassado em Porto Alegre

Tovi herdará cadeira de Gilvani o Gringo, mas pode se licenciar para perlamencer no governo. Júlia Uria / Câmara de Porto Alegre/Divulgação

Permanece vazia na Câmara de Porto Alegre a cadeira deixada por Gilvani o Gringo (Republicanos), vereador cassado na segunda-feira (22) por quebra de decoro parlamentar. O primeiro suplente do partido é o secretário municipal do Esporte e Lazer, Professor Tovi, que ainda não decidiu se fica na pasta ou assume o mandato no Legislativo.

Mesmo herdando automaticamente a vaga de Gringo, Tovi pode assumir o cargo e pedir licença para permanecer no governo Melo. À reportagem, ele disse que está se reunindo com apoiadores para definir seu futuro e que pretende tomar a decisão até o final da semana.

— Estou conversando com minha base e vendo o que é melhor politicamente. Para mim, é uma situação difícil, porque estou fazendo um trabalho bom na secretaria. Estou botando na balança — relatou.

Professor de Educação Física, Tovi (apelido de Júlio Cesar de Souza Gonçalves) tem a trajetória ligada ao esporte e concorreu cinco vezes a vereador na Capital.

Caso ele decida permanecer na secretaria, a cadeira iria para a segunda suplente do Republicanos, a ex-vereadora Mari Pimentel. Consultada, ela diz que está conversando com correligionários e que ainda não há definição.

Na legislatura passada, Mari ganhou notoriedade ao presidir uma das comissões parlamentares de inquérito (CPIs) que investigaram irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Smed). Na época, ela entrou em confronto com o governo de Sebastião Melo pela atuação na CPI.

Na Justiça

Gilvani o Gringo nega acusação que motivou cassação. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a aprovação da cassação, a Câmara vai publicar nos próximos dias a resolução que confirma a perda do mandato de Gilvani o Gringo. Como a Casa entrou em recesso nesta terça-feira (23), o suplente será empossado apenas no dia 5 de janeiro, quando toma posse a nova Mesa Diretora.

Enquanto isso, o advogado de Gringo, Marcelo Fontella, tentará reverter a cassação na Justiça.

— Vamos entrar com a ação ainda essa semana. O Judiciário não costuma interferir em atos interna corporis, mas neste caso existem várias nulidades. Temos muita fé, muita esperança de que essa decisão será revertida — disse o advogado, após a cassação.