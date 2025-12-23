Porto Alegre

Câmara
Notícia

Suplente de Gilvani o Gringo ainda não decidiu se assumirá cadeira de vereador cassado em Porto Alegre

Professor Tovi (Republicanos) precisaria deixar Secretaria do Esporte e Lazer do governo Melo

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS