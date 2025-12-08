Sinduscon-RS entrega 31 casas para famílias atingidas por eventos climáticos extremos em Porto Alegre

As novas casas foram entregues nesta segunda-feira (8). Carol Negreiro / Sinduscon-RS

O Rio Grande do Sul e a capital Porto Alegre vêm sendo impactados por sucessivos eventos climáticos extremos, que tiveram seu ápice na enchente de maio do ano passado. Neste contexto, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) liderou um projeto de construção e doação de casas a atingidos por tragédias ambientais, que teve a entrega concretizada em evento realizado na manhã desta segunda-feira (8).

Ao todo, foram entregues 31 imóveis. A solenidade aconteceu em frente às residências, que ficam na Rua Pedro Boticário, no bairro Glória, e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo; do diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado; e do presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, além de outras autoridades.

— Estamos entregando hoje não apenas 31 casas, estamos entregando 31 novos começos. Cada uma dessas moradias representa dignidade, conforto e esperança. Que este momento seja um presente de Natal antecipado para as famílias que aqui passam a construir uma nova história — afirmou o presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum.

As entregas acontecem no âmbito do programa Enchentes RS: Juntos por um Lar, que é uma iniciativa realizada pelo Sinduscon-RS, em parceria com entidades como o RegeneraRS e a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS).

As casas já estão prontas para morar, e os novos habitantes já fizeram a mudança nesta segunda. Das 31 famílias que receberam as chaves nesta segunda, 15 vêm de locais atingidos pela enchente do ano passado e 16 são do próprio bairro Glória, afetadas pela chuva e deslizamentos que o bairro sofreu, principalmente em 2023.

A cerimônia desta segunda foi dividida em duas etapas. Primeiro, o Sinduscon-RS oficializou a doação das casas à prefeitura, responsável pela seleção das famílias beneficiadas. Então, o Executivo municipal realizou a transferência oficial das moradias e a entrega das chaves.

— A vida só faz sentido se for comunitária, e esta entrega simboliza isso, a união entre prefeitura, entes privados e comunidade em prol do bem comum. Temos um desafio habitacional imenso que vai ser enfrentado com responsabilidade —destacou o prefeito Sebastião Melo.

Segundo o Sinduscon-RS, as unidades habitacionais foram produzidas pela empresa 3I Brasil + CMC Modular, em Mirassol (SP), utilizando sistemas construtivos industrializados. Cada casa possui 44,34 metros quadrados, com sala de estar e jantar integradas, cozinha, área de serviço, dois dormitórios, banheiro e varandas.

O terreno onde as casas foram construídas foi doado pela prefeitura de Porto Alegre. O valor investido em infraestrutura (terraplenagem, fundações, rede de água, esgoto e energia) e na construção das moradias foi de aproximadamente R$ 6 milhões, com recursos advindos de doações financeiras, materiais, de mão de obra e de outros serviços.