Serviço de coleta de lixo é retomado em Cachoeirinha após falhas em caminhões

Moradores de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, enfrentam problemas no recolhimento de lixo desde sábado (13). Quatro dos cinco caminhões da frota apresentarem falhas mecânicas simultâneas. Na manhã desta quarta-feira (17), os veículos voltaram a circular e, segundo a prefeitura, cerca de 70% da cidade já está com o serviço regularizado.

Segundo a administração municipal, a previsão é que toda Cachoeirinha seja atendida até o início da tarde desta quinta-feira (18).

Em nota, a prefeitura de Cachoeirinha afirmou que apura a situação e que há indícios de uma possível sabotagem ao serviço de coleta por parte da prestadora. A FG Soluções Ambientais, responsável pela operação, foi notificada duas vezes pela administração municipal, mas não apresentou resposta sobre o que teria ocorrido com os veículos até o momento.

Zero Hora também tenta contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação.

Nova licitação

Embora o contrato com a FG Soluções Ambientais seja válido até janeiro de 2026, a prefeitura confirmou que um processo licitatório para escolher uma nova prestadora já está em andamento. A expectativa é ampliar a frota para oito veículos com o novo contrato, visando aumentar a capacidade operacional e evitar novas interrupções. Até o momento, não há uma definição de qual empresa assumirá a operação na cidade a partir do próximo ano.

O que diz a prefeitura de Cachoeirinha

"Comunicado à População

A Prefeitura de Cachoeirinha informa que nos últimos dias, registramos falhas simultâneas em caminhões de coleta de lixo, deixando quatro veículos inoperantes no final de semana.

A situação levanta indícios de possível sabotagem ao serviço, o que pode ter relação com o cenário político atual, visto que a atual gestão enfrenta um processo de cassação motivado por disputas políticas. Por isso solicitamos informações para a empresa sobre o ocorrido.

Todas essas situações acabam prejudicando diretamente quem mais merece respeito: a população.

Estamos trabalhando para restabelecer a coleta o mais rápido possível até a normalização completa do serviço. Reforçamos também que o processo de licitação para contratação de uma nova empresa já está sendo finalizado, prevendo a chegada de caminhões e compactadores novos, com maior capacidade de operação.

A Prefeitura segue atuando com responsabilidade e compromisso, sempre em defesa dos interesses da comunidade cachoeirinhense."