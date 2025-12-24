"Sempre tem uma coisinha que falta": comércio de Porto Alegre tem filas na véspera do Natal

A corrida para garantir os últimos presentes de Natal começou já na abertura do comércio nesta quarta-feira (24) em Porto Alegre. Em um shopping no bairro Praia de Belas, um aglomerado de pessoas aguardava a abertura dos portões e das lojas já um pouco antes das 10h.

No BarraShoppingSul, no bairro Cristal, na Zona Sul, a maior parte das vagas ocupadas no estacionamento já indicava o alto movimento. Em algumas lojas, havia fila, como as que vendem maquiagens, chinelos e joias.

A falta de tempo é apontada como um dos principais motivos para a compra de última hora. É o caso do advogado Rogério Pereira da Costa, 60 anos, que estava comprando os presentes dos filhos e da esposa.

— A Justiça entrou em recesso no dia 19. Deixei para a última hora porque o volume aumenta nesse período, aí não tive tempo. Saí ontem e hoje de novo na busca dos presentes — explicou.

Já para a gerente de recrutamento Patricia Grevet, 43, a procura por presentes foi tranquila:

— Eu costumo comprar sempre no dia 24 pela manhã, porque o shopping não tá tão cheio. Chego sempre quando o shopping abre. Depois já tem mais movimento, mas as lojas em que eu fui, (estavam) supertranquilas.

No Mercado Público, decorado na temática natalina, as bancas que vendiam frutas secas, embutidos, carnes e temperos registravam mais movimento. Duas delas tinham fila de espera para atendimento.

— Movimento está sensacional. Hoje tá saindo mais frutas secas, passas de uva, tâmaras, damasco. São pratos ancestrais, superstições, que o pessoal usa para deixar a ceia bonita — disse Daniel Souza, que trabalha há 40 anos na Banca do Holandês.

No Mercado Público, as bancas abriram às 7h30min nesta quarta e fecham às 17h.

Busca por ingredientes para a ceia movimentou o Mercado Público. Gabriela Plentz / Agência RBS

Entre os aguardava na fila estavam clientes, inclusive, com sacolas de supermercado, que também tiveram movimento alto. Em um deles, no bairro Menino Deus, as cancelas do estacionamento estavam liberadas para evitar filas.

— Vim comprar as bebidas na finaleira. Nesse horário, já começa a encher. Todo mundo deixa para a última hora. Sempre tem alguma coisinha que falta — afirmou Sandra Pio de Almeida, 60 anos.

Compras de última hora geram filas em supermercados. Gabriela Plentz / Agência RBS

Segundo a Associação Gaúcha dos Supermercados (Agas), as vendas no setor no Estado subiram desde sábado.