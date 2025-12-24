Porto Alegre

Últimas compras
Notícia

"Sempre tem uma coisinha que falta": comércio de Porto Alegre tem filas na véspera do Natal

Shoppings, mercados e lojas de rua tiveram alta procura nesta manhã. Além dos presentes, consumidores queriam garantir itens para a ceia

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS