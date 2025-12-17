Porto Alegre

Revés na Câmara
Sem revisão da planta do IPTU, Melo diz que suspenderá benefícios fiscais

Vereadores adiaram pela segunda vez votação do projeto de reajuste do imposto. Prefeitura condicionava manutenção e implementação de incentivos à aprovação do texto 

Júlia Ozorio

