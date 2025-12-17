Sem revisão da planta do IPTU, Melo diz que suspenderá benefícios fiscais

Câmara adiou pela segunda vez votação da revisão da planta do IPTU em Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O prefeito Sebastião Melo reagiu ao novo adiamento da revisão da planta do IPTU na Câmara de Porto Alegre nesta quarta-feira (17), afirmando que cortará benefícios fiscais que estavam previstos caso a proposta fosse aprovada — três novos projetos seriam implementados e outros dois, renovados.

Em nota, o chefe do Executivo da Capital afirmou que a decisão da Câmara de não votar o texto "é uma escolha que gera consequências para Porto Alegre".

Melo afirmou que o reajuste, de no máximo 10% para cerca de 46 mil imóveis da cidade (5% do total), "permitiria a manutenção dos incentivos fiscais necessários para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da cidade, especialmente no Centro Histórico e 4º Distrito".

Ele afirmou que, sem a aprovação da proposta, serão suspensos os benefícios fiscais de ITBI e IPTU, em vigor desde 2022, para os imóveis existentes no 4º Distrito. Além disso, os hotéis do Centro Histórico, Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos voltarão a pagar alíquota normal de IPTU — a rede hoteleira desses bairros tinha desconto no imposto desde 2020.

O custo desses incentivos em 2026 seria de R$ 21,4 milhões — R$ 4,1 milhões a mais do que o acréscimo de arrecadação previsto com a aprovação do projeto.

Segundo a prefeitura, os benefícios não podem ser implementados porque não há projeto de aumento de receita para 2026 e também foram previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme prevê a lei de responsabilidade fiscal.

A votação do projeto do IPTU foi adiada, nesta quarta-feira, na Câmara de Vereadores pela segunda vez. Com isso, a análise da proposta encaminhada pela prefeitura ficará para o ano que vem.

Votação foi novamente retirada de pauta nesta quarta-feira (17). Paulo Egídio / Agência RBS

Veja os benefícios suspensos

Programa +4D

Iniciativa que visa estimular a ocupação de imóveis residenciais e comerciais na região do 4º Distrito com isenção de IPTU e ITBI.

O benefício foi instituído em outubro de 2022 por uma lei complementar. Com validade até 31 de dezembro de 2025, Melo pretendia renovar o incentivo por três anos (em 2026, 2027 e 2028), caso o projeto de IPTU fosse aprovado neste ano na Câmara.

Custo: R$ 2,4 milhões por ano

R$ 2,4 milhões por ano Situação: vigente, precisava ser renovado até o final do ano para ser mantido por Melo

Bairro Anchieta

Plano da prefeitura era incluir imóveis do bairro Anchieta no benefício concedido ao 4º Distrito.

Custo: R$ 2,5 milhões por ano

R$ 2,5 milhões por ano Situação: em planejamento. Seria implementado caso houvesse aprovação do novo cálculo da planta genérica de valores do IPTU da Capital no Legislativo até o fim deste ano

Programa Centro+

Prefeitura estudava a criação de um pacote de incentivos fiscais para estimular a revitalização do Centro Histórico.

Custo: R$ 5 milhões por ano

R$ 5 milhões por ano Situação: em planejamento. Prefeito prometia a implementação em caso de aprovação do projeto do IPTU na Câmara ainda este ano

Setor hoteleiro

Desde 2020, prefeitura concede desconto na alíquota de hotéis localizados nos bairros Centro Histórico, Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos.

O benefício foi instituído por uma lei complementar de setembro de 2019 e vence em dezembro deste ano. Melo pretendia renovar o incentivo por três anos (em 2026, 2027 e 2028) se conseguisse a aprovação do projeto do IPTU na Câmara neste ano.

Custo: R$ 1 milhão por ano

R$ 1 milhão por ano Situação: vigente, precisava ser renovado até o final do ano para ser mantido pelo prefeito

Remissão a entidades

Entidades como associações comunitárias ou associações de bairro teriam direito a isenção do IPTU desde que solicitassem o benefício. Para viabilizar a concessão, prefeitura pretendia efetuar a remissão do imposto devido por essas associações.

Custo: R$ 4,5 milhões, em parcela única

R$ 4,5 milhões, em parcela única Situação: em planejamento. Seria implementado caso houvesse aprovação do novo cálculo da planta genérica de valores do IPTU da Capital no Legislativo até o fim deste ano

Benefício mantido

O único benefício mantido pelo prefeito foi o referente à revisão do IPTU de 2025 dos imóveis que estão na mancha de inundação da enchente de 2024.

Conforme a prefeitura, essa iniciativa que tem custo de cerca de R$ 6 milhões já estava prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) do próximo ano, não sendo possível impactá-la.

Ameaças já haviam sido realizadas

Melo já havia feito ameaças de corte em benefícios diante da resistência da própria base aliada do governo em aprovar o projeto que revisa a Planta Genérica de Valores (PGV) do IPTU da Capital. Mesmo com as ameaças, a votação na Câmara foi adiada duas vezes.

O objetivo do prefeito era aprovar a revisão da PGV até o fim deste ano legislativo, permitindo a aplicação das mudanças no imposto de 2026. Agora, a tendência é de que o projeto fique para o ano que vem, e o IPTU de Porto Alegre seja atualizado apenas pela inflação.

Por lei, o chefe do Executivo da Capital é obrigado a enviar à Câmara uma proposta de revisão da planta do IPTU no primeiro ano da gestão.

O que é a PGV

A Planta Genérica de Valores Imobiliários (PGV) estabelece o valor do metro quadrado de terrenos e de construções em todas as regiões do município.

Esse dado é usado para calcular o valor venal dos imóveis, indicador que serve de base para a definição do IPTU de cada imóvel.

Nota do prefeito Sebastião Melo

"Não decidir é uma decisão!

A decisão da Câmara Municipal de não apreciar o projeto da Planta Genérica de Valores dos Imóveis (PGV) é uma escolha que gera consequências para Porto Alegre.

O projeto de lei, cumprindo determinação legal, resultaria na redução do valor do IPTU para 173 mil imóveis (20% do total de imóveis). Para outros 643 mil imóveis (75% do total) o valor do imposto seria muito semelhante ao atual. Finalmente, para os restantes 46 mil imóveis (5% do total), cujo valor venal vigente está defasado, o ajuste seria de no máximo 10%, obedecendo trava prevista no projeto.

Esse ajuste - de no máximo 10% -, permitiria a manutenção dos incentivos fiscais necessários para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da cidade, especialmente no Centro Histórico e 4º Distrito.

Devido a não aprovação do projeto, informamos que:

* Serão suspensos os benefícios fiscais de ITBI e IPTU para os imóveis existentes no 4º Distrito;

* Não haverá acréscimo de benefícios para o bairro Anchieta;

* Os hotéis do Centro Histórico e do 4º Distrito voltarão a pagar alíquota normal de IPTU;

* Não haverá implementação dos incentivos previstos no Programa Centro+;

* A remissão de dívidas para entidades devedoras sofrerá veto do Poder Executivo.