Saiba o que é o "marco zero" situado no centro de Porto Alegre e entenda sua função

Pedra em granito representa um marco rodoviário. Duda Fortes / Agencia RBS

Quem transita pelo Centro Histórico de Porto Alegre já deve ter passado sem perceber por um pequeno e discreto monumento situado no piso da Praça Montevidéu. Lembra uma pequena pirâmide e pode ser visto junto à Fonte de Talavera de la Reina, em frente ao Museu de Arte do Paço. Trata-se do chamado marco zero da cidade.

Construído em granito polido, foi instalado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para ser uma referência rodoviária. É em relação ao marco zero que se mede a distância entre Porto Alegre e outros municípios.

A peça também exibe coordenadas geográficas, como latitude, longitude e altitude. O famoso paralelo 30, que marca a identidade e a cultura da cidade, está registrado na pedra (confira ao final do texto o que mais está inscrito).

Como surgiu o monumento?

Consultado pela reportagem, o Daer não encontrou em seus arquivos a data exata de instalação do marco zero, mas acredita que, em função de informações presentes em um antigo boletim de levantamento da rede rodoviária do Estado, possa ter sido em 1944.

A autarquia estadual informa que o autor do projeto da pirâmide foi o engenheiro e arquiteto Marcos Kruter, tido como especialista rodoviário e já falecido. Segundo a instituição, dentro do marco teria sido embutido um pino de bronze que representaria o ponto exato de partida das medições.

A construção e o ajardinamento daquele espaço foram obras do intendente Otávio Rocha em 1927. Em 1935, em comemoração ao centenário da Revolução Farroupilha (1835-1845), foi inaugurada ali a fonte de azulejos oferecida à cidade pela coroa espanhola.

Um marco pouco conhecido

O arquiteto Luiz Merino de Freitas Xavier, da Diretoria de Patrimônio e Memória da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, afirma que o marco é pouco conhecido da população:

— É bacana as pessoas tentarem localizar esse monumento de pedra simples, que tem informações interessantes sobre a localização geográfica de Porto Alegre: o famoso paralelo 30, a altura da cidade em relação ao nível do mar.

Conforme o geógrafo Gabriel Dorneles Soares, diretor do Museu Observatório Astronômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o marco zero também serviria como base para a definição da numeração das ruas de Porto Alegre. O ponto mais próximo ao marco seria o ponto zero, chamado de sistema americano.

Porém, essa informação não é confirmada pela prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) afirma: "Nos primórdios da cidade, a numeração das ruas começava a partir do ponto mais próximo do porto. Mas isso se perdeu com o crescimento da cidade".

Como é em outros lugares

Em Paris, o marco zero fica no chão da praça em frente à Catedral de Notre-Dame. Como o de Porto Alegre, sinaliza o ponto de partida das estradas francesas e marco quilométrico para calcular as distâncias entre a capital da França e outras cidades.

Em determinados lugares, o marco zero funciona como sinalização do ponto exato de onde o povoado teria começado. Nesses casos, possui uma função histórica.

