Porto Alegre

Ajuste tributário
Notícia

Revisão do IPTU em Porto Alegre: veja diferenças e semelhanças entre os projetos de Melo e Marchezan

Impacto do projeto atual deve ser menor em comparação àquele aprovado cinco anos atrás

Marcelo Gonzatto

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS