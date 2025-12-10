Porto Alegre

Entrada gratuita
Notícia

Réveillon em Porto Alegre: festa no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho terá fogos, shows nacionais e  atrações locais; confira a lista

Público terá à disposição food trucks e restaurantes. Expectativa é reunir cerca de 175 mil pessoas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS