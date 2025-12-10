Réveillon em Porto Alegre: festa no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho terá fogos, shows nacionais e  atrações locais; confira a lista

Porto Alegre vai celebrar a chegada de 2026 com uma grande festa no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. A celebração da virada será gratuita e começa às 17h do dia 31 de dezembro, seguindo até as 3h da manhã do primeiro dia do ano.
Segundo a concessionária GAM3 Parks, organizadora do evento, a expectativa é reunir cerca de 175 mil pessoas para acompanhar uma programação recheada de música e cultura local. À meia-noite, o céu será iluminado por fogos de artifício, seguindo as regras estaduais para controle de ruído.
A programação inclui artistas nacionais e nomes da cena gaúcha. Entre as atrações confirmadas estão:
- Samba 90 Graus, com Chrigor (Exaltasamba), Netinho de Paula (Negritude Junior) e Márcio Art (Art Popular);
- Di Ferrero;
- Renato Borghetti;
- TNT;
- Lucas & Felipe;
- Jeff Conex;
- Pagode do Dorinho;
- Seguidor F;
- Imperadores do Samba, campeã do Carnaval 2025;
- DJ Lê Araújo.
Além dos shows, o público terá à disposição food trucks e os restaurantes do parque, que funcionarão normalmente para quem quiser fazer a ceia no local. Será permitido levar garrafas de espumante em vidro, mas copos e outros recipientes de vidro são proibidos.
Para garantir a segurança, o evento contará com reforço da Guarda Civil Metropolitana, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e equipes privadas. A estrutura inclui posto médico, ambulância e banheiros químicos distribuídos pelo parque e pela Orla.