Retrocesso ou benefício ao comércio? Ainda em análise, volta do tráfego de carros no calçadão da Andradas divide opiniões

Município estuda liberar circulação de carros no calçadão da Rua dos Andradas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Como informado pelo colunista Jocimar Farina, a prefeitura de Porto Alegre estuda a possibilidade de liberar o trânsito de carros no calçadão da Rua dos Andradas, no Centro Histórico da Capital. O trecho é exclusivo para pedestres desde 1974.

Segundo o município, a "liberação está sendo pensada para atender os prédios da região, que contariam com a possibilidade de um embarque e desembarque sem a necessidade de deslocamentos a pé. Além disso, incentivaria a circulação de mais pessoas pela via".

Mesmo que ainda esteja em análise, a eventual liberação de carros no trecho já divide opiniões (veja mais abaixo). Ao mesmo tempo em que a medida encontra defensores, que acreditam que a alteração pode contribuir para o movimento da via, há aqueles que consideram a proposta um "retrocesso".

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) afirma que que são necessárias análises técnicas da Secretaria de Mobilidade Urbana e da EPTC. A SMPG ainda afirma que, se a proposta for viável, o município irá fazer testes de impacto na segurança viária, na circulação de pedestres e no transporte coletivo.

"Somente após essa etapa haverá qualquer decisão definitiva sobre o modelo a ser adotado", diz a pasta.

Conforme a prefeitura havia informado, a troca do piso que ocorreu recentemente no calçadão já buscava, inclusive, implementar essa alteração, com a autorização da circulação de veículos. O pavimento de concreto é mais resistente que o anterior, de lajota.

Lajotas foram substituídas por placas de concreto. Camila Hermes / Agencia RBS

"Visão simplória"

Entre os que são contra a possibilidade, está o urbanista João Celso Vargas, mestre em em Planejamento Urbano e Regional e professor do Departamento de Urbanismo da UFRGS. Para Vargas, "é uma visão simplória de querer revitalizar áreas urbanas com base no tráfego do automóvel."

— Não se pode ter essa visão na direção contrária do que hoje é a tendência global de tirar cada vez mais o carro do centro das cidades, em nome da qualidade do ambiente, diminuir a poluição, o barulho, aumentar a segurança viária e estimular o bem-estar da população — destaca.

— Até pode ter uma boa intenção de movimentar mais aquela região, mas autorizar o passagem de carros não vai aumentar o número de pessoas circulando, vai aumentar o número de carros circulando, que vão ocupar o espaço dos pedestres. Há soluções possíveis mais modernas, sofisticadas, com calçadas apropriadas para os pedestres, com sombra, acessibilidade, passagem para ciclistas, e pontos de conexão ao redor com o transporte público e com os automóveis — complementa o urbanista.

Professor da PUCRS e autor do livro Cidade Abstrata, o arquiteto Flávio Kiefer também é contra a possível mudança. Kiefer entende a possibilidade como um "retrocesso".

— É estar na contramão do mundo, pois há cada vez mais esforço para diminuir a circulação de carros e reconquistar o espaço para as pessoas, aumentar a caminhabilidade das cidades. Já há trechos próximos onde a circulação de carros é liberada e, para ter segurança em determinado ponto, é preciso aumentar o policiamento, não simplesmente permitir a passagem de veículos, porque as pessoas também podem ser assaltadas nos carros — reforça Kiefer.

"Benefícios ao comércio"

Por outro lado, sindicatos ligados ao comércio enxergam com bons olhos a possibilidade. Para Edemir Simonetti, diretor institucional do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), a autorização para circulação de carros no calçadão traria inúmeros benefícios.

— Sou muito favorável. As pessoas vão onde é mais confortável e seguro, com estacionamento, por isso grande parte do público prefere frequentar os shoppings do que o comércio de rua. As pessoas se acostumaram muito com a facilidade dos carros por aplicativo, gostam de chegar e deixar o lugar na porta, e essa possibilidade hoje não se tem ali, o que prejudica tanto a chegada e saída de bares e restaurantes, quanto o acesso a hotéis, com os hóspedes carregando bagagens — destaca.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas-POA) também observa o estudo da prefeitura com atenção. O presidente da organização, Arcione Piva, afirma que vê a possibilidade "com cautela".

— A entidade entende que uma reabertura parcial, em horários específicos e com veículos especificados, pode trazer benefícios ao comércio, como facilitar o acesso de visitantes e moradores, especialmente por veículos de aplicativos, e melhorar a logística de entregas e fornecedores. Ao mesmo tempo, reforça que essa medida só faz sentido se preservar a vocação do calçadão para o pedestre e for construída com a escuta dos lojistas da região, avaliação de impactos e possibilidade de ajustes. O foco deve ser fortalecer o comércio e a vida econômica do Centro — defende o dirigente.

Piva ressalta que "a reabertura parcial, em horários controlados, pode contribuir para estimular o comércio noturno, apoiar quem mora na região e tornar o Centro mais vivo fora do horário comercial".

— Mas isso só dará certo com sinalização adequada, regras claras de circulação e segurança reforçada. O Sindilojas Porto Alegre defende diálogo permanente, período de teste e avaliação técnica dos resultados, para garantir que a medida fortaleça a atividade econômica sem perder a vocação do calçadão como espaço de convivência — acrescenta.

História do calçadão da Andradas

Como já mostrou o colunista Leandro Staudt, o calçadão da Rua dos Andradas, também chamada Rua da Praia, é ponto emblemático de Porto Alegre, sendo um ponto histórico de compras e passeios no centro da Capital. Em 1974, há mais de 50 anos, a prefeitura construiu a área destinada à circulação exclusiva para pedestres.

Em cerimônia realizada em daquele ano, o prefeito Telmo Thompson Flores inaugurou a obra. Na ocasião, o comércio saudou a mudança em razão do aumento da circulação de pessoas, apesar de já apontar possíveis dificuldades do trabalho de carga e descarga de mercadorias.

O calçadão foi construído inicialmente com canteiros de flores. Os modernos telefones públicos, com cobertura transparente, se diferenciavam dos velhos orelhões. Outra novidade instituída na via foi o modelo inovador de banca de revistas e jornais, redonda e vermelha, chamada de "disco voador".