Principal avenida de Alvorada passará por revitalização a partir do ano que vem

Prefeitura lançou projeto que vai recuperar a pavimentação, irá consertar calçadas e implantar novas paradas de ônibus e sinaleiras

Tiago Bitencourt

