Principal avenida de Alvorada passará por revitalização a partir do ano que vem

Avenida que atravessa Alvorada, liga a cidade a Porto Alegre e à RS-118. Divulgação / Prefeitura de Alvorada

A principal avenida de Alvorada passará por uma reformulação total a partir de 2026. A prefeitura lançou na manhã desta quinta-feira (4) o projeto de revitalização da Avenida Presidente Getúlio Vargas. Obras ocorrerão em um trecho de 5,4 quilômetros por meio de um investimento de R$ 45 milhões.

Dos 6 quilômetros da avenida que atravessa a cidade de quase 200 mil habitantes, 5,4 quilômetros receberão algum tipo de intervenção. Está prevista a revitalização do asfalto e do canteiro central, conserto de calçadas com a implementação de acessibilidade em todo o trecho, melhoras nas alças de acesso e nas paradas de ônibus e sinaleiras.

Com a obra concluída, a prefeitura estima uma redução para menos da metade do tempo para se percorrer a via. O único ponto que não será revitalizado será o trecho de 600m, na ligação com a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, no limite com Porto Alegre, pois ainda há uma expectativa de conclusão do Shopping Alvorada, obra parada há 10 anos.

A previsão da prefeitura é de que o edital de licitação seja lançado dia 21 de janeiro. Se tudo transcorrer sem problemas, após a assinatura do contrato, as obras iniciam entre os meses de fevereiro e março.

Os trabalhos devem começar pelo asfalto e essa parte ficar pronta no início de 2027. A previsão é que o conjunto total da obra, com toda a infraestrutura fique pronto em até um ano e meio.

Conforme o prefeito de Alvorada, Douglas Martello (PL), essa será a maior intervenção já feita na avenida e ele já avisa que causará transtornos no trânsito.

— A avenida Getúlio Vargas foi concluída há mais de 30 anos e desde lá tiveram alguns recapeamentos. Mas um investimento, uma obra dessa envergadura, será a maior da história da cidade. Sabemos que poderão ocorrer transtornos ao trânsito, mas os problemas são provisórios e os benefícios permanentes — lembra.