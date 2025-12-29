Preservação de fachada centenária chama atenção e atrai comerciantes em galeria do bairro Menino Deus

Alinhada à calçada, com fachada simétrica e vãos verticais com molduras discretas, a Galeria André Belo, também conhecida como Casa Amarela, chama a atenção de quem passa. Ela é um exemplo de união entre o novo e a preservação da estética de caráter funcional, típica da expansão residencial do bairro Menino Deus no início do século 20.

A construção, no encontro das ruas Múcio Teixeira e André Belo, foi idealizada para o uso residencial, mas adaptada ao longo dos anos, sem perder a identidade. Atualmente, o espaço é anexo a uma galeria, reúne diversos comércios e se destaca em meio às edificações mais novas.

— Nós fizemos a escolha e vamos preservar mesmo. Nós nos comprometemos com o projeto que propusemos à prefeitura. Foi restaurada a frente e liberada a parte de trás do terreno — relembra José Viessiri, proprietário do imóvel desde a década de 1980.

O projeto original, construído em 1911, era de oito casas geminadas. Elas eram bem características da época: estreitas, com apenas quatro metros de largura, e compridas, com 17,5 metros de profundidade. Tinham apenas dois cômodos na frente, um pátio e, no final do terreno, um banheiro simples.

José Viessiri adquiriu a Casa Amarela junto do irmão Sérgio, que faleceu em 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

Ainda na década de 1970, a moradia da esquina passou a ser comercial e funcionar como um armazém. Foi lá que Viessiri começou a trabalhar, quando se estabeleceu em Porto Alegre, saído do interior de Lajeado, no Vale do Taquari. Mais tarde, adquiriu o comércio, mas seguia pagando aluguel ao dono do imóvel.

— Isso aqui era uma escritura só. Eram oito casinhas. Eu alugava uma e as outras setes eram alugadas para residência. Cada porta e uma janela era uma entrada. Então, tinha que comprar todo o imóvel, e o proprietário disse que não queria vender — relembra.

Após a morte do antigo dono, Viessiri e o seu irmão Sérgio compraram o imóvel e o transformaram. Desde a década de 1990, a Casa Amarela passou a compor uma galeria de lojas. A fachada e a área dos dois cômodos das antigas residências foram preservadas e o restante do terreno foi modernizado. O espaço recebeu mais lojas térreas, um segundo pavimento comercial e, com outro acesso, dois apartamentos — um para cada irmão.

Senso de comunidade

Gabriela teve estabelecimento atingido pela enchente, menos de um ano após a inauguração. Duda Fortes / Agencia RBS

O ar acolhedor não se limita ao aspecto arquitetônico da galeria. A proximidade e o convívio entre os comerciantes do local também dão testemunho desta característica. Um vínculo de cumplicidade que foi fortalecido durante a enchente de maio de 2024.

— A água subiu 1m50cm. Estávamos prestes a fazer um ano de bar e tivemos que ficar dois meses fechados. Aí a dona Neuza (outra inquilina), o Zé (proprietário), todo mundo foi se ajudando. Foi muito um momento de união, de resiliência e resistência também, porque a gente acabou fidelizando e fortalecendo mais o vínculo e o laço, sabe? — conta Gabriela Santos Marimon, 33 anos, dona do Armazém Resistance, que hoje funciona na loja da esquina.

As marcas da enchente na pintura foram apagadas neste mês de dezembro de 2025. Alexandre Souza foi o pintor responsável pela recuperação das cores da Casa Amarela. Ele é porteiro da galeria e tem a pintura predial como segunda profissão, mas recebeu a confiança de Viessiri para restaurar o imóvel histórico.

— Eu comecei no ramo da pintura e agora que estou passando para a restauração, né? E patrimônio tombado, geralmente, é muito complicado de fazer, porque as pessoas querem alguém que tenha uma experiência maior. Comecei aqui na galeria e tem mais uns dois prédios que eu fiz na Cidade Baixa também, que são antigos, mas a gente vai indo assim, aos poucos — comenta Souza.

O incentivo e o apoio mútuos que existem na Galeria André Belo são perceptíveis para quem a frequenta. Por exemplo, durante a visita da reportagem ao local, a Neuza, dona de uma lancheria e uma das inquilinas mais antigas do centro comercial, fechou o estabelecimento por alguns minutos para se exercitar na academia que funciona no andar de cima. Ela fez isso sem se preocupar em recolher cadeiras ou mercadoria, já que um cliente de longa data ficou de olho no estabelecimento.

— Eu e a dona Neuza, a gente apelidou a galeria como a Vila do Chaves, porque todo mundo se cuida aqui, todo mundo sabe da vida um do outro, se comunica, se precisa ajudar, acaba se ajudando — conta Gabriela.

A empresária também conta que essa sensação de acolhimento tem muita relação com a forma como Viessiri e a esposa, Luísa, se relacionam com os comerciantes. A dona do bar chegou à galeria apenas para usar uma das salas como depósito para as garrafas de vinho que vende pela internet, e foi o convívio com o casal de proprietários, que então ainda mantinha o armazém na esquina, que fez ela expandir o negócio.

— A dona Luísa comentou que ela estava muito cansada e aí, na mesma hora, eu e meu pai falamos: "Quando vocês quiserem entregar o ponto, a gente quer ter prioridade para abrir alguma loja física". E aí a gente brincou com eles que a gente iria chamar de Armazém Resistance, para homenagear eles, que tinham o armazém antes — relembra.

Fachada histórica

A empresa de vinhos de Gabriela e do pai, que tem ainda outros sócios, teve início em Pinto Bandeira, na serra gaúcha. Ela comenta que a estética da Casa Amarela contribuiu para o começo do negócio no local, já que lembra as residências do Interior, casando com a proposta do negócio.

A estrutura centenária também foi o atrativo que trouxe o barbeiro Vinícius Viegas para a Galeria André Belo. Ele atendia em um local alugado nas proximidades, mas optou por se mudar e considera que a fachada histórica é um atrativo para o seu negócio.

— Acho bacana ter isso na cidade, mas acho que está faltando outras que tenham uma revitalização que nem essa. Faz dois anos que me mudei para cá e é um atrativo, né? O que me chamou a atenção quando eu vim para cá foi a fachada. Eu nem sabia que era uma galeria, achava que era uma casa tombada. Eu gosto dessa parte da arquitetura antiga — explica Viegas.

A preservação, porém, também traz suas limitações. Como a fachada faz parte do inventário de construções históricas da prefeitura de Porto Alegre, os lojistas não podem modificá-la, ou seja, não é possível colocar uma vitrine fixa ou mesmo janelas de vidro. Para driblar isso, os inquilinos desenvolveram seus próprios métodos.

Viegas, por exemplo, todos os dias precisa colocar e retirar uma estrutura de madeira com acrílico transparente na janela para trazer mais conforto térmico ao ambiente. Já na ótica que funciona ao lado, uma espécie de cristaleira com rodinhas é posicionada diariamente para exibir para quem passa pelo local alguns modelos de óculos disponíveis.