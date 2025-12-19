Porto Alegre

Bom Fim
Notícia

Presença de comércio com mesas e cadeiras no entorno do Araújo Vianna vira impasse em Porto Alegre

Associação de moradores reclama da ocupação na região, enquanto comerciantes dizem que estão sendo perseguidos

Airton Lemos

