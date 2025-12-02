Porto Alegre

Revisão da planta do IPTU de Porto Alegre prevê aumento para 5% dos imóveis e redução para 20%; entenda

Conforme dados apresentados pelo prefeito Sebastião Melo, 46 mil imóveis teriam acréscimo no tributo; outros 174 mil pagariam menos. Para vigorar em 2026, projeto precisa ser aprovado até 31 de dezembro

Paulo Egídio

