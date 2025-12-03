Porto Alegre

Permissão termina 31 de dezembro
Notícia

Prefeito Sebastião Melo propõe prorrogar por mais um ano início de proibição da circulação de carrinheiros em Porto Alegre

Anúncio ocorreu durante lançamento de projeto-piloto de qualificação de catadores de resíduos

Paulo Rocha

