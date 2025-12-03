Prefeito Sebastião Melo propõe prorrogar por mais um ano início de proibição da circulação de carrinheiros em Porto Alegre

Prefeito afirmou que não pedirá revogação da lei. Maria Fernanda Freire / Agência RBS

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou nesta quarta-feira (3) que pretende pedir, à Câmara de Vereadores, o adiamento em um ano do início da vigência da lei que proíbe a circulação de veículos de tração humana na capital. O prazo atual encerra-se em 31 de dezembro.

O anúncio ocorreu durante lançamento de um projeto-piloto voltado à capacitação profissional de catadores de resíduos. O Programa Recomeços reúne diferentes eixos, beneficiando 190 pessoas neste primeiro momento.

O trecho da lei municipal que estabelece o fim da circulação dos carrinheiros tem previsão de início de vigência em 1º de janeiro de 2026. A legislação foi a mesma que deu fim à circulação das carroças, em 2008, apresentada pelo então vereador Sebastião Melo. No evento desta quarta-feira, o prefeito descartou a possibilidade de revogar a norma e manter a permissão para circulação de veículos de tração humana.

— Eu não vou propor a revogação. Vou propor a prorrogação e produzir políticas públicas. Se nós resolvemos os carroceiros, isso ainda não aconteceu com os carrinheiros. Evidentemente, vou fazer cumprir a lei que fiz aprovar na Câmara — afirmou o prefeito.

O ato de assinatura do projeto-piloto de qualificação profissional contou com a presença de catadores convidados pela prefeitura, que defenderam a circulação de carrinhos. Um dos eixos do Programa Recomeços prevê o uso de bicicletas com espaço para o transporte de materiais recicláveis, que só poderão circular em rotas predefinidas.

— A maioria das pessoas na nossa comunidade são mães de família e elas não têm condições de sair pedalando, algumas são muito magrinhas. Às vezes levam os filhos junto. Algumas talvez nem saibam andar de bicicleta. O carrinho é muito mais fácil — afirma Marli de Amorim, catadora do Loteamento Santa Terezinha, antigamente conhecido como Vila dos Papeleiros.

Marli de Amorim é moradora do Loteamento Santa Terezinha. Maria Fernanda Freire / Agência RBS

O loteamento é um dos beneficiados com o projeto-piloto da prefeitura. Com cem catadores cadastrados, a comunidade ganhará um novo centro de triagem, e os trabalhadores receberão capacitação em gestão, acesso prioritário a políticas sociais e garantia de destinação de materiais recicláveis.

Outro eixo do programa contará com a parceria do Senac. Com investimento de R$ 900 mil, serão disponibilizadas 60 vagas em cursos profissionalizantes de garçom, portaria e zeladoria, limpeza e higienização, além do pagamento de um auxílio mensal de R$ 759 por cinco meses. Outro eixo será a formação de 30 agentes comunitários ambientais, que receberão um salário mínimo por um ano, em um investimento de R$ 1,6 milhão.

Perfil dos catadores

O Programa Recomeços conta com uma pesquisa realizada a partir de uma amostragem para identificar o perfil dos catadores de resíduos. O levantamento apontou que 60% dos trabalhadores aceitariam outra ocupação, enquanto 52% não querem trabalhar em unidades de triagem.

Porto Alegre ainda não possui um censo exato do número de catadores de resíduos. Segundo a prefeitura, o censo da população em situação de rua terá um recorte específico, que irá trazer o dado exato.

— O CadÚnico disse que nós temos 11 mil catadores. Eu contesto esse número. Isso seria 1% da população de Porto Alegre e sabemos que, de cada cem habitantes, um não é catador. Por isso que esses números serão importantes, serão fidedignos — afirma o secretário municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano, Juliano Passi.

Resultado da pesquisa

Moradia

55,60% têm moradia fixa

44,40% não têm moradia fixa

Identidade

74,10% são pretos, pardos ou indígenas

25,90% são brancos

Gênero

66,04% mulheres

33,96% homens

Educação

25,90% concluíram o ensino fundamental

74,10% não concluíram o ensino

Renda

70,30% têm a catação como única fonte de renda

29,70% possuem outra fonte de renda

Perfil Laboral

60% aceitariam outra ocupação

33% desejam integrar cooperativas

33% possuem formação ou experiência prévia

52% não querem trabalhar em unidades de triagem