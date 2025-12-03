Prefeito Sebastião Melo propõe prorrogar por mais um ano início de proibição da circulação de carrinheiros em Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou nesta quarta-feira (3) que pretende pedir, à Câmara de Vereadores, o adiamento em um ano do início da vigência da lei que proíbe a circulação de veículos de tração humana na capital. O prazo atual encerra-se em 31 de dezembro.
O anúncio ocorreu durante lançamento de um projeto-piloto voltado à capacitação profissional de catadores de resíduos. O Programa Recomeços reúne diferentes eixos, beneficiando 190 pessoas neste primeiro momento.
O trecho da lei municipal que estabelece o fim da circulação dos carrinheiros tem previsão de início de vigência em 1º de janeiro de 2026. A legislação foi a mesma que deu fim à circulação das carroças, em 2008, apresentada pelo então vereador Sebastião Melo. No evento desta quarta-feira, o prefeito descartou a possibilidade de revogar a norma e manter a permissão para circulação de veículos de tração humana.
— Eu não vou propor a revogação. Vou propor a prorrogação e produzir políticas públicas. Se nós resolvemos os carroceiros, isso ainda não aconteceu com os carrinheiros. Evidentemente, vou fazer cumprir a lei que fiz aprovar na Câmara — afirmou o prefeito.
O ato de assinatura do projeto-piloto de qualificação profissional contou com a presença de catadores convidados pela prefeitura, que defenderam a circulação de carrinhos. Um dos eixos do Programa Recomeços prevê o uso de bicicletas com espaço para o transporte de materiais recicláveis, que só poderão circular em rotas predefinidas.
— A maioria das pessoas na nossa comunidade são mães de família e elas não têm condições de sair pedalando, algumas são muito magrinhas. Às vezes levam os filhos junto. Algumas talvez nem saibam andar de bicicleta. O carrinho é muito mais fácil — afirma Marli de Amorim, catadora do Loteamento Santa Terezinha, antigamente conhecido como Vila dos Papeleiros.
O loteamento é um dos beneficiados com o projeto-piloto da prefeitura. Com cem catadores cadastrados, a comunidade ganhará um novo centro de triagem, e os trabalhadores receberão capacitação em gestão, acesso prioritário a políticas sociais e garantia de destinação de materiais recicláveis.
Outro eixo do programa contará com a parceria do Senac. Com investimento de R$ 900 mil, serão disponibilizadas 60 vagas em cursos profissionalizantes de garçom, portaria e zeladoria, limpeza e higienização, além do pagamento de um auxílio mensal de R$ 759 por cinco meses. Outro eixo será a formação de 30 agentes comunitários ambientais, que receberão um salário mínimo por um ano, em um investimento de R$ 1,6 milhão.
Perfil dos catadores
O Programa Recomeços conta com uma pesquisa realizada a partir de uma amostragem para identificar o perfil dos catadores de resíduos. O levantamento apontou que 60% dos trabalhadores aceitariam outra ocupação, enquanto 52% não querem trabalhar em unidades de triagem.
Porto Alegre ainda não possui um censo exato do número de catadores de resíduos. Segundo a prefeitura, o censo da população em situação de rua terá um recorte específico, que irá trazer o dado exato.
— O CadÚnico disse que nós temos 11 mil catadores. Eu contesto esse número. Isso seria 1% da população de Porto Alegre e sabemos que, de cada cem habitantes, um não é catador. Por isso que esses números serão importantes, serão fidedignos — afirma o secretário municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano, Juliano Passi.
Resultado da pesquisa
Moradia
55,60% têm moradia fixa
44,40% não têm moradia fixa
Identidade
74,10% são pretos, pardos ou indígenas
25,90% são brancos
Gênero
66,04% mulheres
33,96% homens
Educação
25,90% concluíram o ensino fundamental
74,10% não concluíram o ensino
Renda
70,30% têm a catação como única fonte de renda
29,70% possuem outra fonte de renda
Perfil Laboral
60% aceitariam outra ocupação
33% desejam integrar cooperativas
33% possuem formação ou experiência prévia
52% não querem trabalhar em unidades de triagem
* Pesquisa contratada pela prefeitura e desenvolvida pelo Instituto Veredas, em 2024.