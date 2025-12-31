Porto Alegre

Polêmica
Notícia

Prefeito Sebastião Melo decide vetar bebidas alcoólicas nos estádios de Porto Alegre 

Chefe do Executivo diz que legislação aprovada pela Câmara Municipal não tem validade, já que lei estadual proíbe o consumo de derivados de álcool nesses locais esportivos

Humberto Trezzi

