Prazo para inscrições na competição de startups do South Summit 2026 termina no dia 22 de dezembro

Expectativa dos organizadores é superar a marca de 2 mil participantes inscritos; 50 deles serão selecionados para se apresentar em palcos do evento

Beatriz Coan

