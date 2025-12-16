Prazo para inscrições na competição de startups do South Summit 2026 termina no dia 22 de dezembro

Última edição recebeu inscrições de 79 países. Renan Mattos / Agencia RBS

As startups interessadas em apresentar seus empreendimentos para o público do South Summit Brazil têm até a próxima segunda-feira (22) para se inscrever na próxima edição do evento. Após avaliação, 50 empresas serão selecionadas para subir ao palco, entre os dias 25 e 27 de março de 2026.

A competição já é reconhecida como uma vitrine de inovação da América Latina por oportunizar a conexão das empresas nascentes com grandes empreendimentos e fundos.

A expectativa é de que a competição supere o número de inscritos das outras edições. Na de 2025, 2.129 startups de 79 países se inscreveram.

Até terça-feira (16), já tinham sido feitas inscrições de concorrentes de 25 das 27 unidades federativas do Brasil. Além disso, contava com mais de 60 países representados na competição, sendo um número relevante de startups da Argentina e do Chile.

Antes de subir aos palcos The Next Big Thing e Arena, as 50 selecionadas participam de uma jornada completa de preparação, que inclui:

Masterclass de pitch (aula de como montar uma apresentação direta e curta com o objetivo de vender a ideia da startup)

Reuniões com investidores e executivos

Sessões de mentoria com especialistas do ecossistema global

Além disso, recebem visibilidade na mídia, dois ingressos para o evento — nas modalidades Business e Attendee — e acesso a um encontro exclusivo com investidores convidados.

— Visibilidade e oportunidade de negócio são alguns dos principais desafios de toda e qualquer startup de tecnologia que está na jornada de ganhar mercado e a competição do South Summit Brazil é a principal vitrine para o empreendedor de tecnologia que tem uma startup hoje no Brasil e até mesmo fora dele — destaca Wagner Lopes, country manager do South Summit Brazil.

Lopes acrescenta que, além da visibilidade, o espaço promove acesso a investidores de padrão nacional e internacional e oportuniza conexões de alto valor.

Por ser considerado um evento internacional e contar com jurados estrangeiros, todo processo de inscrição deve ser feito em inglês no site do evento.

Como será a disputa

As startups inscritas passarão por um processo seletivo em janeiro, quando um comitê de 70 especialistas em inovação elegerá as 50 finalistas. As propostas serão analisadas por líderes de aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento e executivos de grandes companhias.

Para a seleção, o comitê avaliará os candidatos com base em cinco critérios:

Inovação

Escalabilidade

Viabilidade

Força do time

Potencial de investimento

O resultado do processo será divulgado em fevereiro, marcando o início das ações de relacionamento com investidores e empresas parceiras. Em março, nas semanas que antecedem o evento, começará a jornada de preparação intensiva.

— O mero processo de inscrição já é um pontapé, o primeiro passo para oportunidades. Temos histórias de startups que não avançaram para as fases finais, mas tiveram conexões durante o processo de seleção com jurados que geraram trocas interessantes e de valor para os empreendedores — revela Lopes.

Na etapa final, que acontece no South Summit, as 50 selecionadas apresentarão seus negócios para investidores e fundos nacionais e internacionais. Além disso, concorrem ao prêmio, que é dividido em cinco categorias:

Destaque

Mais Sustentável

Mais Escalável

Mais Inovadora

Melhor Time

O evento

O South Summit Brazil é um ponto de encontro global entre fundos de investimento, empresas e startups, em Porto Alegre desde 2022.

Na edição 2025, os 38 mil metros quadrados de área do Cais Mauá receberam 23 mil pessoas de 62 países, 3 mil startups, 800 speakers, 200 patrocinadores, 130 fundos de investimento, sendo 38 internacionais, e cerca de 900 investidores com US$ 215 bilhões de fundos sob gestão.

Ingressos para edição 2026

Os ingressos para o South Summit Brazil 2026 seguem à venda no site oficial em três categorias:

Attendee (R$ 799)

Business (R$ 3.499)

Executive (R$ 4.499)