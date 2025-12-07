Praça é reformada por projeto que quer tornar o Sarandi o bairro mais verde de Porto Alegre

Mudas de árvores nativas foram plantadas para criar uma pequena floresta no local. Douglas Cardoso / Instituto RetomadaBR

O marrom da lama deu lugar ao verde das plantas, ao azul, o amarelo e o vermelho da quadra esportiva e dos brinquedos. A renovação da Praça Oliveira Rolim, no Sarandi, foi inaugurada e celebrada ao longo deste sábado (6).

O local foi o escolhido para ser o primeiro ponto de transformação do projeto Sarandi + Verde, que com as mãos dos próprios moradores pretende mudar um dos bairros mais atingidos pela enchente em Porto Alegre.

A iniciativa é uma das ações realizadas pelo Instituto RetomadaBR na capital gaúcha.

Ao todo, 33 moradores se voluntariaram para dar início ao projeto que sonha em transformar o Sarandi no bairro mais verde da cidade. Nos últimos meses, eles dedicaram integralmente os seus finais de semana para aprender sobre cuidados com o solo, ecologia, resiliência climática e plantio para se tornarem agentes da biodiversidade.

— Junto com esse diploma, vocês estão recebendo uma missão, a responsabilidade de que o que vocês aprenderam não pare em vocês. Que levem isso à diante, sejam multiplicadores — disse a gerente e professora do projeto, Milena Vilma Ventre, na formatura da primeira turma de Agentes da Biodiversidade Urbana.

A ideia é que além dos voluntários manterem a praça cuidada, que eles repliquem o que aprenderam em outros espaços e repassem os ensinamentos para mais moradores. O projeto também serviu para criar o senso de comunidade entre os participantes.

A professora de biologia, Joana Carvalho de Castro, 42 anos, mora no bairro há cinco anos e falou que o Sarandi + Verde reuniu um grupo de pessoas que não se conheciam em torno de um mesmo objetivo. Assim como outros moradores, ela teve sua casa atingida pela enchente em maio de 2024 e precisou ficar mais de um mês fora da residência.

— Ver essa praça como eu vi antes e ver como está agora é divino — comentou Joana durante a formatura.

Além da cerimônia de conclusão do curso, o evento teve discotecagem, feira com empreendedores locais, oficinas, roda de conversa, contação de história, palestras entre outras atrações.

O bairro mais verde de Porto Alegre

O fundador do RetomadaBR e idealizador do Sarandi + Verde, Michel Porcino, explica que a escolha do bairro para implementar o projeto tem relação direta com como a região foi impactada pela enchente. Durante as aulas, os agentes da biodiversidade plantaram mais de 450 mudas de árvores nativas.

— Para que, por exemplo, num dia quente como hoje, a gente possa reduzir a temperatura para a população, a gente possa promover a biodiversidade aqui e criar um ambiente que as pessoas possam vir e se apropriar de um espaço público. Em alguns anos, as mudas já vão crescer e vão trazer um ganho ambiental e ajudar a área a lidar com enchentes, porque isso absorve mais água das chuvas — detalhou Porcino.

Dentre os diversos plantios feitos tem dois que se destacam pela técnica aplicada.

Uma floresta no estilo Miyawaki, um método que usa plantas nativas e faz com que as árvores se desenvolvam 10 vezes mais rápido; e o jardim de chuva, uma área que, com um cuidado particular do solo e o uso de plantas específicas, funciona como uma esponja, capaz de absorver cinco vezes mais chuva.