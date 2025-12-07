Porto Alegre

Voluntariado
Notícia

Praça é reformada por projeto que quer tornar o Sarandi o bairro mais verde de Porto Alegre

Iniciativa desenvolvida após a enchente de 2024 habilitou e fez com que os moradores se envolvessem na transformação do espaço público

Beatriz Coan

