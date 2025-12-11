Porto Alegre

Mobilidade urbana
Notícia

Porto Alegre prepara novas regras para uso de patinetes elétricas; veja o que pode mudar

Executivo e Legislativo elaboram, separadamente, documentos para regulamentar uso de veículo e credenciamento de empresas que oferecem serviço

Beatriz Coan

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS