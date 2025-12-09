Porto Alegre

POA Futura
Notícia

Porto Alegre lança plano de transformação urbana e social com mais de R$ 7 bilhões em investimentos

Além de utilizar recursos próprios, prefeitura contará com financiadores nacionais e internacionais para executar mais de 300 obras e ações 

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS