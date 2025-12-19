Porto Alegre lança nova grade curricular para o Ensino Fundamental; mudanças estreiam já no próximo ano letivo

Secretário Leonardo Pascoal detalhou novo currículo do Ensino Fundamental em Porto Alegre Alex Rocha / PMPA

Porto Alegre terá, pela primeira vez, um currículo próprio para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). O documento foi lançado na manhã desta sexta-feira (19) e começará a ser implementado no próximo ano letivo. Até então, as escolas da Capital seguiam as diretrizes do Estado.

Segundo o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, a principal mudança será percebida pelos professores. O objetivo é orientar o planejamento e a prática pedagógica de forma única e clara. A unificação, defende Pascoal, evita que alunos que troquem de escola sintam diferenças no ensino.

— Quando um estudante sai de uma determinada escola e vai para outra, não necessariamente ele vai encontrar o mesmo trabalho pedagógico em termos de evolução dos conteúdos trabalhados, enfim, das habilidades que são trabalhadas em relação a outra escola. Então, com isso, agora a gente passa a ter uma maior uniformidade — reforça Pascoal.

Entre as novidades estão a inclusão da disciplina de Língua Espanhola, além da oferta de Estudo Religioso e da Filosofia. Também foram incorporados objetivos relacionados a Relações Étnico-Raciais e Computação em todas as áreas do conhecimento.

Para garantir a aplicação do novo currículo, os 3,5 mil professores da rede terão um turno mensal dedicado à formação presencial em escolas específicas. O treinamento prevê estudo do documento, troca de experiências e registro das práticas em diário de bordo. Ao fim do ano, cada docente deverá cumprir 40 horas de capacitação.

— Para 2025, para o início do ano, como a gente não tinha o tempo hábil de fazer o currículo, nós adotamos o referencial curricular gaúcho e fizemos o que se chama de um currículo priorizado. [..] E ao longo desse ano, então desde maio, foi sendo feita essa construção do documento curricular de Porto Alegre — explica o secretário.

O currículo poderá ser revisado conforme os resultados da implementação.

Principais mudanças

Alinhamento nacional : documento segue a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular Gaúcho (RCG).

: documento segue a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular Gaúcho (RCG). Língua Espanhola : inclusão oficial do componente curricular do 6º ao 9º ano.

: inclusão oficial do componente curricular do 6º ao 9º ano. Estudo Religioso e da Filosofia : disciplina reformulada para todos os anos, com foco em pensamento crítico e reflexivo.

: disciplina reformulada para todos os anos, com foco em pensamento crítico e reflexivo. Avaliação escolar : mantém modelo atual com três etapas – diagnóstica, formativa e somativa – e inclui o Sistema de Avaliação Municipal da Educação Básica (Sameb-POA).

: mantém modelo atual com três etapas – diagnóstica, formativa e somativa – e inclui o Sistema de Avaliação Municipal da Educação Básica (Sameb-POA). Eixos integradores : BNCC de Computação e Educação para Relações Étnico-Raciais presentes em todas as disciplinas.

: BNCC de Computação e Educação para Relações Étnico-Raciais presentes em todas as disciplinas. Formação docente: professores terão encontros mensais presenciais e deverão cumprir 40 horas anuais de capacitação.