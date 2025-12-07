Piscinas públicas de Porto Alegre terão abertura antecipada; confira locais

Cinco centros comunitários têm estruturas disponíveis à comunidade. Omar Freitas / Agencia RBS

O verão nem começou e as altas temperaturas já deram as caras na capital gaúcha. Para quem gosta de aliviar o calor na água, a boa notícia é que as piscinas públicas de Porto Alegre terão a abertura antecipada.

O público poderá utilizar gratuitamente as estruturas a partir desta terça-feira (9). O atendimento segue até 28 de fevereiro de 2026.

Leia Mais Protetor solar: guia definitivo para curtir o verão sem queimaduras

Os cinco centros comunitários (veja lista abaixo) irão funcionar de terça a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde, e aos finais de semana, apenas à tarde.

Conforme a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), os locais contam com acompanhamento de profissionais capacitados. Foram contratados vigilantes diurnos e noturnos, porteiros, profissionais de serviços gerais e guarda-vidas.

Geralmente, a abertura ocorria após o dia 15 de dezembro. Neste ano, a antecipação possibilitará mais tempo de uso para a comunidade.

– Dezembro está ficando muito quente e, por isso, estamos ampliando a temporada e dando mais tempo para o pessoal aproveitar. São cinco piscinas: três na Zona Norte e duas na Zona Sul. Quem tiver a carteirinha, pode ir em todas – informou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Professor Tovi.

Para essa temporada, foram adquiridos cinco novos motores para as piscinas. A pureza e a vistoria da água serão feitas pela empresa Ácquamania, que também será responsável por orientar piscineiros em cada um dos centros comunitários.

Leia Mais Calor de 40ºC antecede chegada da chuva no RS neste fim de semana

Endereço das piscinas

Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima) - Rua São Nicolau, esquina Camoati, bairro Passo d'Areia;

- Rua São Nicolau, esquina Camoati, bairro Passo d'Areia; Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor) – Rua Irene Capone Santiago, 290, bairro Jardim Floresta;

– Rua Irene Capone Santiago, 290, bairro Jardim Floresta; Centro da Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) - Rua Arroio Grande, 50, bairro Cavalhada;

Rua Arroio Grande, 50, bairro Cavalhada; Centro Esportivo da Vila Ingá (Cevi) - Rua Papa Pio XXII, 350, Vila Ingá;

Rua Papa Pio XXII, 350, Vila Ingá; Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores) – Rua Economista Nilo Wulff, s/n, bairro Restinga.

Lazer e saúde

Ao longo da temporada serão promovidas atividades de esporte, lazer e saúde para atender diferentes públicos. Veja as opções:

Banho livre, aberto à comunidade;

Natação e hidroginástica, promovendo condicionamento físico e socialização;

Oficinas de cuidados com a saúde e regras de convivência na piscina, com foco em bem-estar, segurança e respeito coletivo;

Agendamento para uso do espaço por entidades e grupos comunitários, fortalecendo ações coletivas.

Confecção da carteirinha

É necessário comparecer em qualquer uma das unidades com documento com foto, foto e comprovante de residência. A confecção da carteira de acesso inclui a participação na oficina de cuidados com a saúde e as regras de convivência na piscina. Após, o participante poderá usufruir de todas as atividades oferecidas em todos os centros comunitários.