Piscinas públicas de Porto Alegre terão abertura antecipada; confira locais

O verão nem começou e as altas temperaturas já deram as caras na capital gaúcha. Para quem gosta de aliviar o calor na água, a boa notícia é que as piscinas públicas de Porto Alegre terão a abertura antecipada.
O público poderá utilizar gratuitamente as estruturas a partir desta terça-feira (9). O atendimento segue até 28 de fevereiro de 2026.
Os cinco centros comunitários (veja lista abaixo) irão funcionar de terça a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde, e aos finais de semana, apenas à tarde.
Conforme a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), os locais contam com acompanhamento de profissionais capacitados. Foram contratados vigilantes diurnos e noturnos, porteiros, profissionais de serviços gerais e guarda-vidas.
Geralmente, a abertura ocorria após o dia 15 de dezembro. Neste ano, a antecipação possibilitará mais tempo de uso para a comunidade.
– Dezembro está ficando muito quente e, por isso, estamos ampliando a temporada e dando mais tempo para o pessoal aproveitar. São cinco piscinas: três na Zona Norte e duas na Zona Sul. Quem tiver a carteirinha, pode ir em todas – informou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Professor Tovi.
Para essa temporada, foram adquiridos cinco novos motores para as piscinas. A pureza e a vistoria da água serão feitas pela empresa Ácquamania, que também será responsável por orientar piscineiros em cada um dos centros comunitários.
Endereço das piscinas
- Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima) - Rua São Nicolau, esquina Camoati, bairro Passo d'Areia;
- Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor) – Rua Irene Capone Santiago, 290, bairro Jardim Floresta;
- Centro da Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) - Rua Arroio Grande, 50, bairro Cavalhada;
- Centro Esportivo da Vila Ingá (Cevi) - Rua Papa Pio XXII, 350, Vila Ingá;
- Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores) – Rua Economista Nilo Wulff, s/n, bairro Restinga.
Lazer e saúde
Ao longo da temporada serão promovidas atividades de esporte, lazer e saúde para atender diferentes públicos. Veja as opções:
- Banho livre, aberto à comunidade;
- Natação e hidroginástica, promovendo condicionamento físico e socialização;
- Oficinas de cuidados com a saúde e regras de convivência na piscina, com foco em bem-estar, segurança e respeito coletivo;
- Agendamento para uso do espaço por entidades e grupos comunitários, fortalecendo ações coletivas.
Confecção da carteirinha
É necessário comparecer em qualquer uma das unidades com documento com foto, foto e comprovante de residência. A confecção da carteira de acesso inclui a participação na oficina de cuidados com a saúde e as regras de convivência na piscina. Após, o participante poderá usufruir de todas as atividades oferecidas em todos os centros comunitários.