Pichado e com itens furtados, monumento a Bento Gonçalves será restaurado em 2026

Monumento a Bento Gonçalves, que tem sido alvo de vandalismo, será restaurado em 2026. André Ávila / Agencia RBS

O imponente Monumento ao General Bento Gonçalves, que fica no canteiro central da Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, será restaurado em 2026. A obra do escultor Antonio Caringi (1905-1981) tem sido alvo de vandalismo: há uma série de pichações no pedestal de granito e os dois painéis laterais em bronze foram furtados em 2017. Também faltam letras da frase frontal.

Sob responsabilidade do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), a obra deve começar entre o final de janeiro e o início de fevereiro de 2026, com previsão de se estender por 90 dias. O investimento, atualmente em fase de captação, está orçado em R$ 1,3 milhão, dos quais R$ 1 milhão serão financiados via Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul (LIC-RS).

O engenheiro e ex-presidente do Sinduscon-RS Zalmir Chwartzmann antecipa que será instalada iluminação cênica no sítio na Praça Piratini, onde a escultura do líder dos Farrapos está situada:

— O Bento Gonçalves estava na nossa mira há muito tempo, mas o monumento não era tombado pelo município. Como trabalhamos com a LIC-RS, necessariamente precisaria do tombamento dele, o que ocorreu neste ano.

O restauro integra o Resgate do Patrimônio Histórico, uma das duas plataformas do Projeto Construção Cultural, instituído pelo Sinduscon-RS em 2014. Essa plataforma já revitalizou 32 monumentos do Parque Farroupilha e o tradicional símbolo oficial da cidade, O Laçador, também de autoria de Caringi.

Monumento não será cercado

A ação no monumento a Bento Gonçalves será conduzida pela equipe técnica do próprio Sinduscon-RS. Uma das principais tarefas será deixar o pedestal de granito em melhores condições. Atualmente, essa parte apresenta uma miscelânea de rabiscos em diferentes cores. Também desapareceram três partes feitas em granito que ficavam no entorno das placas furtadas.

O projeto vai revitalizar todo o sítio e não há previsão de cercar o monumento com grades para evitar a aproximação de pichadores.

— É o escultor mais importante de Porto Alegre. A cidade merece que seus monumentos estejam qualificados para que as pessoas passem por eles e se orgulhem — reflete Chwartzmann.

A arquiteta Juliana Wagner, da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da prefeitura de Porto Alegre (EPAHC), confirma que o monumento foi tombado neste ano pelo município. A questão de como proteger a obra depois de restaurada ainda será discutida pelas partes envolvidas.

— Agora, vamos fazer a aprovação do projeto de restauro e acompanhar toda a execução — diz Juliana.

Restauro aguardado

Para o historiador da arte José Francisco Alves, autor do livro A Escultura Pública de Porto Alegre, o restauro do monumento era aguardado e necessário:

— É o principal monumento à Revolução Farroupilha (1835-1845), que marcou definitivamente a memória gaúcha e farroupilha. E Bento Gonçalves é, senão a maior, uma das maiores figuras do Estado.

O historiador da arte lamenta a destruição gratuita do monumento por parte de vândalos e o furto de metais integrantes da obra:

— O monumento está em estado de sobrevivência de uma guerra. Poderia estar na Ucrânia ou em Gaza. Espera-se que a prefeitura e a população mantenham esse monumento tão importante e tão esquecido ao mesmo tempo.

Estátua fundida em Berlim

Neta e gestora da obra de Antonio Caringi, Antonella Caringi de Aquino compartilha sua felicidade pelo futuro restauro do monumento modelado pelo avô no seu ateliê em Munique, na Alemanha. A estátua foi fundida em Berlim e depois levada ao porto de Hamburgo, de onde partiu em um navio em direção ao Rio Grande do Sul.

— Trata-se de uma obra importantíssima na carreira de meu avô. E o quão honroso é para a família o reconhecimento que o artista tem tido nos últimos anos e quanto importa aos cidadãos a proteção cultural de seu patrimônio para as próximas gerações — afirma.

Antonella acrescenta que os painéis que ficavam localizados na parte baixa do monumento foram escaneados pelo Laboratório de Design e Seleção de Materiais (LDSM) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, dessa maneira, podem ser reproduzidos com fidelidade.

— A gente espera que esse restauro seja um momento importante para perpetuar a obra do artista — conclui.

Inauguração foi em 1936

A inauguração do Monumento ao General Bento Gonçalves ocorreu em 1936, no largo em frente ao pórtico da Exposição do Centenário Farroupilha, no Parque da Redenção. Na icônica obra de Caringi, o general cavalga e olha para o horizonte. Na mão direita, segura uma espada para baixo.