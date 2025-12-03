Porto Alegre

História preservada
Notícia

Pichado e com itens furtados, monumento a Bento Gonçalves será restaurado em 2026

Escultura de Antonio Caringi que remete à Revolução Farroupilha é uma das mais icônicas de Porto Alegre

André Malinoski

