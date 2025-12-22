Passe livre em ônibus de Canoas é prorrogado até fevereiro 

Medida está em vigor desde a enchente de maio de 2024. Pablo Reis / Prefeitura de Canoas

A prefeitura de Canoas prorrogou por mais dois meses o passe livre em ônibus do município. Com isso, o benefício será mantido até fevereiro de 2026.

A medida está em vigor desde a enchente histórica de maio do ano passado. A nova regra será publicada no Diário Oficial do município desta segunda-feira (22).

Conforme a prefeitura, a prorrogação busca auxiliar a população, reduzir custos de deslocamento e também beneficiar empresas que fornecem vale-transporte a funcionários. Além da manutenção, o município estuda um plano para tornar a medida permanente:

— Nosso objetivo é tornar o passe livre permanente para a população. Estamos buscando soluções financeiras e conversando com o governo federal para garantir a continuidade do benefício — afirmou o prefeito Airton Souza.

Ainda segundo o prefeito, a definição será divulgada pela prefeitura até fevereiro do próximo ano.







