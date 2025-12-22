Porto Alegre

Transporte coletivo
Notícia

Passe livre em ônibus de Canoas é prorrogado até fevereiro 

Medida está em vigor desde a enchente de maio de 2024. O objetivo do município é tornar o benefício permanente 

Lisielle Zanchettin

