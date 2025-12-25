Porto Alegre

Centro Histórico
Notícia

Passageiros relatam achaques de "flanelinhas de pedestres" em frente à rodoviária de Porto Alegre

Forças de segurança e de assistência social afirmam monitorar entorno do terminal

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

Ronaldo Bernardi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS