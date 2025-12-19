Papai Noel e duendes alpinistas descem prédio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

As crianças internadas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) não precisaram esperar até a noite de Natal para ganhar os presentes. Na manhã desta sexta-feira (19), um grupo de 10 alpinistas natalinos — cinco papais noéis e cinco duendes — desceram a fachada do prédio.

Um deles foi o Vinicio Teixeira Ramires, supervisor de acesso por cordas que, nas horas vagas, torna-se Papai Noel.

— Eu faço esse trabalho para fazer a diferença para as crianças nesta data tão especial, que elas gostariam de estar em casa e estão nos hospitais, infelizmente, né? Então é uma boa causa — conta.

Mas as visitas não ficaram apenas do lado de fora. Nas alas da internação, papais noéis e duendes distribuíram presentes e abraços. Ao todo, mais de 340 brinquedos foram entregues para crianças hospitalizadas e filhos de funcionários do hospital.

Internado há 39 dias devido a um quadro de meningite por fungo, Alejandro Yuri Kaiser, 12 anos, ganhou um jogo de cartas de presente. Para a mãe de Alejandro, ver a felicidade do filho é que foi um verdadeiro presente.

— Olha o tempo que a gente já está aqui, então é bem difícil estar aqui. E isso realmente alegrou ele — afirma Nilce Kaiser.

A ação é uma parceria do Hospital de Clínicas com a empresa MA Alpinismo. Os brinquedos foram doados pela Fundação Mokiti Okada, ligada à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e pelo Serviço de Genética Médica do HCPA.

— Este é o terceiro ano que a gente faz isso e o motivo se traduz na felicidade das crianças, na alegria, no entusiasmo que elas têm quando veem o Papai Noel chegando — explica Brasil Silva Neto, diretor-presidente do Hospital de Clínicas.