Orla de Ipanema recebe Festa de Oxum nesta segunda-feira, na Capital

Evento será em frente ao monumento da Mãe Oxum. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Orla de Ipanema, na zona Sul de Porto Alegre, recebe nesta segunda-feira (8) as celebrações da Festa de Oxum. A partir das 20h, o evento ocorre na avenida Guaíba, em frente ao monumento da Mãe Oxum, na altura do número 808 da Praia de Ipanema.

O festival vai contar com o pré-lançamento de livro que celebra os 32 anos da Festa de Oxum. A obra reúne registros históricos, fotografias e depoimentos que preservam a trajetória da celebração, uma das mais tradicionais do calendário cultural e religioso de Porto Alegre.

Leia Mais Como a ancestralidade negra guia empreendimentos e inspira espaços de pertencimento em Porto Alegre

A tradicional Festa de Oxum encerra uma programação de três dias de atividades, iniciada no sábado (6). O festival, oficializado por Projeto de Lei aprovado em novembro deste ano pela Câmara da Capital, celebra a cultura africana e o resgate ancestral, além de promover debates sobre meio ambiente, cultura e desenvolvimento socioeconômico.

Programação

19h - concentração para procissão

19h30min - saída da procissão

20h - chegada ao Monumento da Mãe Oxum

20h15min - pré-lançamento do livro

20h30min - início do protocolo da Festa da Mãe Oxum

21h - início da roda

23h58min - entrega da mesa

0h - show pirotécnico e encerramento