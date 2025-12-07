Porto Alegre

Na Zona Sul
Notícia

Orla de Ipanema recebe Festa de Oxum nesta segunda-feira, na Capital

Comemoração contará com pré-lançamento de livro que marca os 32 anos da tradicional celebração da cultura africana

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS