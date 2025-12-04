Ônibus pega fogo na Rua Félix da Cunha, em Porto Alegre

Motorista conseguiu esvaziar o coletivo da linha T3 antes de as chamas tomarem a traseira do veículo. Margarete Nejar / Arquivo pessoal

Um ônibus da linha T3, da Carris, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (4) na Rua Félix da Cunha, na zona norte de Porto Alegre, próximo à Avenida Cristóvão Colombo.

Conforme apurou a reportagem, o motorista teria percebido que uma fumaça estava saindo do motor, na parte traseira do coletivo, e pediu para que os passageiros saíssem. Foi quando se consolidou o fogo. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas. Ninguém se feriu.

De acordo com a EPTC, o "ônibus foi recolhido para a garagem, onde passará por uma detalhada análise para identificar a causa do problema".

O trânsito na região ficou bloqueado por conta do incidente. Um guincho da empresa está no local para retirar o veículo.

Leia a íntegra na nota da Carris

Em relação ao ônibus da linha T3 que pegou fogo na manhã desta quinta-feira (4), a Carris informa que, devido à atuação rápida do motorista, foi possível desembarcar com segurança os 18 passageiros que se encontravam no veículo. Não houve registro de feridos.

O incêndio aconteceu na Rua Félix da Cunha, na Zona Norte de Porto Alegre. O motorista, ao perceber a presença de fumaça, iniciou a evacuação dos passageiros e procedimento para controle das chamas com extintores de incêndio, enquanto os bombeiros se deslocavam até o local.

Esse desfecho é resultado direto dos constantes treinamentos promovidos pela Carris e EPTC, com toda sua equipe, para atuar em situações de emergência. O ônibus foi recolhido para a garagem, onde passará por uma detalhada análise para identificar a causa do problema.