Onde emitir a nova carteira de identidade em Porto Alegre 

Para emitir a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que irá substituir o RG, em Porto Alegre, é necessário primeiramente efetuar um agendamento online pelo Portal de Serviços Digitais do governo estadual. No site, o cidadão poderá escolher o local e o horário onde deseja ser atendido.
Uma vez que o agendamento esteja efetuado, o indivíduo deverá ir até o local do atendimento. Conforme o portal de serviços, a agenda disponibilizada vale somente para os próximos 30 dias úteis de 2025. Os horários são liberados automaticamente.
Locais disponíveis para atendimento
O atendimento pode ser feito em uma das unidades do Tudo Fácil ou em um dos Postos de Identificação do Instituto Geral de Perícias (IGP).
- Tudo Fácil - POA - Zona Norte - Bourbon Shopping Wallig
Av. Assis Brasil, 2611 - Cristo Redentor
- Tudo Fácil - POA - Zona Sul
Av. Wenceslau Escobar, 2666 - Tristeza
- Shopping - João Pessoa - Departamento de Identificação
Av. João Pessoa, 1831 - Farroupilha
- Tudo Fácil - POA - Pop Center
Av. Júlio de Castilhos, 235 - Centro
- Sala Girassol - Autistas, TDAH, Neuroatípicas (apresentar laudo no atendimento)
Av. Azenha, 255 - Azenha
Recebimento da CIN em Porto Alegre
Após o atendimento, o tempo de espera para a retirada da CIN nos postos é de até 40 dias úteis. Já a versão digital pode ser emitida via o site do governo federal, www.gov.br, pouco tempo, com prazo de até 15 dias úteis.
