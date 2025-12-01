Porto Alegre

Cartão-postal
Notícia

Obras no Viaduto Otávio Rocha entram na reta final: "Nossa expectativa é concluir até o final deste ano", diz secretário

Restauro da estrutura, no cruzamento da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Duque de Caxias, começou em novembro de 2022

Beatriz Coan

