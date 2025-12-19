O que é e para que serve telão gigante de LED instalado no meio do Mercado Público de Porto Alegre

Estrutura de 600 quilos fica suspensa por cabos. Imobi / Divulgação

Depois de quase três meses de planejamento, um telão de LED em formato retangular foi instalado no meio do Mercado Público de Porto Alegre. A gestão do equipamento é da empresa Imobi, da capital gaúcha, que venceu leilão da prefeitura para explorar comercialmente esse espaço.

A estrutura, que substituiu antigos painéis de lona, chama atenção pelo tamanho. A prefeitura diz que o benefício do novo equipamento se dá pela facilidade em divulgar diferentes campanhas, já que antes tinha que trocar a peça inteira quando o material ficava desatualizado.

Com cerca de 600 quilos, o painel é formado por quatro telas de 4m de altura e 2m de comprimento cada. Devido ao peso, não foi presa diretamente no teto, mas fica suspensa por cabos de aço sustentados nos corredores aéreos.

Como era e como ficou:

Restrições para propagandas

Além do grande telão, outros quatro painéis, de 1m5cm de altura e 1m comprimento cada, foram instalados em cada entrada do centro comercial.

Somando todas as estruturas, serão 38 metros quadrados de espaços destinados a publicidade.

Painéis também foram instalados nas entradas do Mercado Público. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

A Imobi deverá destinar uma cota mínima de tempo para conteúdos institucionais da prefeitura de Porto Alegre, como campanhas de utilidade pública e ações culturais.