Porto Alegre

Entrevista
Notícia

"O máximo que terá de aumento é 10%", diz Sebastião Melo sobre projeto para IPTU de Porto Alegre

Prefeito da Capital afirmou que pretende lançar um simulador para que os moradores entendam os valores a serem cobrados

Kathlyn Moreira

