Novo código de limpeza urbana de Porto Alegre entra em vigor

Está em vigor o novo código de limpeza urbana de Porto Alegre. A norma foi sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, conforme publicação no Diário Oficial da Capital na terça-feira (23).
Aprovado no mês passado pela Câmara de Vereadores, o texto define regras para o manejo de lixo e a conservação da limpeza na cidade.
Uma das principais mudanças da nova lei é a determinação para que organizadores de eventos sejam responsáveis pela limpeza nos arredores das atividades.
A norma vale para qualquer evento em áreas públicas ou por atividades com mais de mil pessoas em locais privados. A área a ser limpa dependerá da quantidade de público, conforme a seguinte classificação:
- Eventos com até 2 mil pessoas: raio de 80 metros
- Eventos de 2 mil a 10 mil pessoas: raio de 150 metros
- Eventos de 10 mil a 20 mil pessoas: raio de 200 metros
- Eventos de 20 mil a 30 mil pessoas: raio de 300 metros
- Eventos com mais de 30 mil pessoas: raio de 500 metros
Quem descumprir a medida estará sujeito a multa de até R$ 8,3 mil reais.
Também haverá penalidade para quem espalhar lixo em áreas públicas. Nesse caso, a multa prevista é de R$ 519,39.
A proibição de atividades de catadores informais, que estava prevista na versão original, foi retirada do texto durante o debate na Câmara.
O novo código ainda prevê que 20% do que for arrecadado com as multas seja direcionado a atividades de educação ambiental.