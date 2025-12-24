Novo código de limpeza urbana de Porto Alegre entra em vigor

Texto impõe multa a quem espalhar lixo nas ruas da Capital. Lucas Abati / Agência RBS

Está em vigor o novo código de limpeza urbana de Porto Alegre. A norma foi sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, conforme publicação no Diário Oficial da Capital na terça-feira (23).

Aprovado no mês passado pela Câmara de Vereadores, o texto define regras para o manejo de lixo e a conservação da limpeza na cidade.

Uma das principais mudanças da nova lei é a determinação para que organizadores de eventos sejam responsáveis pela limpeza nos arredores das atividades.

A norma vale para qualquer evento em áreas públicas ou por atividades com mais de mil pessoas em locais privados. A área a ser limpa dependerá da quantidade de público, conforme a seguinte classificação:

Eventos com até 2 mil pessoas: raio de 80 metros

Eventos de 2 mil a 10 mil pessoas: raio de 150 metros

Eventos de 10 mil a 20 mil pessoas: raio de 200 metros

Eventos de 20 mil a 30 mil pessoas: raio de 300 metros

Eventos com mais de 30 mil pessoas: raio de 500 metros

Quem descumprir a medida estará sujeito a multa de até R$ 8,3 mil reais.

Também haverá penalidade para quem espalhar lixo em áreas públicas. Nesse caso, a multa prevista é de R$ 519,39.

A proibição de atividades de catadores informais, que estava prevista na versão original, foi retirada do texto durante o debate na Câmara.