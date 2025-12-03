Porto Alegre

Inclusão
Notícia

MP pede esclarecimentos à prefeitura de Porto Alegre sobre concurso sem cota para pessoas trans

Ofício foi aberto após vereadora Natasha Ferreira (PT) indicar descumprimento de nova lei municipal. Certame prevê vagas de assistente administrativo

Júlia Ozorio

