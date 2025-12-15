Motociclista morre após acidente na zona sul de Porto Alegre

Um motociclista de 27 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (15) na Zona Sul de Porto Alegre.
A ocorrência foi registrada por volta das 4h, na Avenida Juca Batista, na rótula com a Avenida Vereador Roberto Landell de Moura.
De acordo com a Brigada Militar, a principal hipótese é de que o homem tenha perdido o controle da motocicleta e batido contra um poste. Ele morreu no local.
A identidade da vítima ainda não foi divulgada.
A pista no sentido Centro ficou bloqueada por cerca de três horas para o atendimento da ocorrência e o trabalho das equipes. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela polícia.