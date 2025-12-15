Com promessa de "respeitar as vozes da cidade", Moisés Barboza é eleito presidente da Câmara de Porto Alegre

Moisés Barboza, 47 anos, é o atual presidente do PSDB no Rio Grande do Sul. Fernando Antunes / CMPA / Divulgação

O vereador Moisés Barboza (PSDB) foi eleito, nesta segunda-feira (15), como o novo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. O tucano substituirá a vereadora Comandante Nádia (PL) e ficará à frente da Casa no ano legislativo de 2026. Foram 34 votos favoráveis à nova mesa diretora.

— Presidir o parlamento da Capital dos gaúchos é uma grande honra, ainda mais para nós, do PSDB, já que é a primeira vez em 253 anos que o PSDB presidirá (a Casa). Esse trabalho vai respeitar as vozes da cidade, e as vozes da cidade não são de um campo ideológico, são de todos os campos ideológicos. Agora vai ser um momento de escuta, ouvir muito os líderes das bancadas e também os servidores da casa — disse o futuro presidente após a votação.

Além do presidente, a sessão também definiu os outros membros da Mesa Diretora da Câmara. Com mandato de um ano, os vereadores Giovane Byl (Podemos) e Fernanda Barth (PL) ocuparão as vice-presidências do Legislativo Municipal. Já as secretarias ficarão sob responsabilidade de Rafael Fleck (MDB), Ramiro Rosário (Novo), Aldacir Oliboni (PT) e Roberto Robaina (PSol).

A posse dos eleitos está marcada para o dia 5 de janeiro de 2026, quando Barboza assumirá oficialmente a condução dos trabalhos da Câmara.

Proteção de crianças e adolescentes

Barboza destacou que tem o objetivo de debater mais a pauta da defesa dos direitos da criança e do adolescente:

— Não ignorando todos os outros temas, mas a gente tem vontade que no ano que vem a Câmara jogue luz ao problema da defesa da criança e do adolescente contra abusos e violências.

De acordo com o presidente eleito, depois da pandemia, houve um aumento de registros desses casos.

"Maluco do Bem"

Moisés Barboza, 47 anos, é o atual presidente do PSDB no Rio Grande do Sul, cargo para o qual foi escolhido neste mês, em meio ao processo de reorganização da sigla no Estado após a saída do governador Eduardo Leite.

Neste último ano legislativo, ele ocupou a função de vice-presidente da Câmara, ao lado do vereador Márcio Bins Ely (PDT). Natural de São Borja, Barboza também é conhecido como "Maluco do Bem" por liderar iniciativas solidárias e comunitárias no RS.

Casado e pai de dois filhos, o vereador é formado em Gestão Pública e estudou na Escola Técnica de Agricultura (ETA), em Viamão, na Região Metropolitana. Além das funções políticas, ele é oficial de Infantaria.

Na Câmara ele sucederá Comandante Nádia. Nos bastidores, a expectativa é de que Barboza adote um perfil mais conciliador na condução dos trabalhos, buscando diálogo entre a base governista e a oposição, em contraste com a gestão anterior, que foi considerada pela oposição como impositiva.

Nova mesa diretora da Câmara de Vereadores da Capital toma posse no dia 5 de janeiro. Elson Sempé Pedroso / CMPA / Divulgação

Veja quais vereadores devem ocupar da Mesa Diretora:

Presidente: Moisés Barboza (PSDB)

Vice-presidente: Giovane Byl (Podemos)

Vice-presidente: Fernanda Barth (PL)

Secretário: Rafael Fleck (MDB)

Secretário: Ramiro Rosário (Novo)

Secretário: Aldacir Oliboni (PT)