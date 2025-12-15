Porto Alegre

A partir de 2026
Notícia

Com promessa de "respeitar as vozes da cidade", Moisés Barboza é eleito presidente da Câmara de Porto Alegre

Expectativa é de que Barboza adote um perfil mais conciliador na condução dos trabalhos, buscando diálogo entre base governista e oposição

Júlia Ozorio

