Porto Alegre

Desenvolvimento urbano
Notícia

Ministério Público de Contas pede suspensão da tramitação do novo Plano Diretor de Porto Alegre

Apontamento é de que houve irregularidades na composição do conselho que tem atribuição de opinar e propor sobre a matéria

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS