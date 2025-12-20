Mesmo com calor intenso, festa de rua movimenta o Centro Histórico de Porto Alegre

Ler resumo

Nas primeiras horas do evento, público buscou refúgio sobre as árvores. Jeff Botega / Agencia RBS

Nem mesmo o calor intenso, com temperaturas acima dos 30°C, foi capaz de segurar os porto-alegrenses em casa neste sábado (20). Por volta das 15h, a Praça Brigadeiro Sampaio, no Centro Histórico, começou a ser tomada por aqueles que buscavam os atrativos da festa de rua promovida no local: boa música brasileira, chope gelado e convivência ao ar livre.

Nas primeiras horas do evento, idealizado pela Trio Produtora, o movimento ainda era tímido. Enquanto músicos passavam o som e expositores finalizavam a montagem das barracas, os frequentadores buscavam sombra para driblar o calor.

Entre os primeiros a chegar estava a jornalista Nádia Silva, 38 anos, que mora no entorno da Praça Brigadeiro Sampaio e aproveitou a proximidade para prestigiar a programação.

— O Centro tem muito potencial e precisa ser ocupado. Se a gente não participa, esses eventos vão ficando cada vez mais raros. Eu sempre faço questão de prestigiar — afirmou.

Ao lado do amigo Pyetro de Oliveira, 23 anos, ela destacou que o calor não impediu a ida da dupla ao evento.

— Sempre dá para ficar um pouco mais na sombra, beber algo gelado. É muito bacana aproveitar o ar livre — disse Nádia.

— Também é uma oportunidade de aproveitar a praça, um lugar que, mesmo morando perto, a gente acaba não frequentando tanto — completou Pyetro.

A programação apostou em uma mistura de ritmos brasileiros. A primeira atração foi o DJ Du Sergipe, que embalou as primeiras horas de festa com mixagens de músicas nacionais de diferentes estilos.

Perto das 18h, com o sol dando trégua e o público presente em maior proporção, a banda Kabaluerê subiu ao palco montado na escadaria do monumento ao Brigadeiro Sampaio. Os músicos "serviram brasilidades de diferentes sabores", como diz o slogan do grupo, passando por artistas como Novos Baianos, Belchior e Evinha.

O repertório agradou a esteticista Isabel Guimarães, 68 anos. Ela chegou à praça com o objetivo de passear com os cachorros Ozzy, Luke e Princesa, mas acabou surpreendida pelo evento.

Aproveitou, então, para dançar acompanhada dos pets, que também entraram no clima do “bailinho” e viraram uma atração à parte.

— Não sabia que teria essa festa. Simplesmente amei. A música brasileira não tem igual — disse, avaliando que eventos do tipo deveriam ser mais frequentes no local.

— Isso é maravilhoso, faz a gente se movimentar.

Isabel Guimarães aproveitou o evento com os cachorros. Jeff Botega / Agencia RBS

A ocupação do espaço público também foi apontada como um diferencial por Paulo Dutra, 35 anos, médico natural de Brasília e morador de Porto Alegre há 10 anos.

— Uma das coisas que mais gosto na cidade é a quantidade de eventos gratuitos e com cultura acessível nas ruas. Para mim, isso é fundamental — avaliou.

Além da música, a festa reúne opções de gastronomia e economia criativa. Há chope de cervejarias locais, drinques, cafés gelados, espetinhos, pizzas e brownies. A Feira Me Gusta também está presente, com expositores de arte, moda e variedades.