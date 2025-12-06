Mercado Público de Porto Alegre terá horário de funcionamento especial. Renan Mattos / Agencia RBS

O Mercado Público de Porto Alegre terá horário de funcionamento especial durante o mês de dezembro, em função das festas de final de ano. O esquema foi anunciado neste sábado (6) pela prefeitura.

De segunda a sexta-feira, o funcionamento será das 7h30min às 19h. Nos sábados, as lojas estarão abertas das 7h30min às 18h.

Nos domingos, o atendimento será estendido, com funcionamento das 8h às 16h. O horário dominical habitual é das 8h às 13h, com os restaurantes abertos até as 15h.

Já nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano-Novo, o horário será reduzido. A abertura será às 7h30min, com fechamento às 17h.