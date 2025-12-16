Mais de 10 anos depois, prédio de três andares no Bom Fim fica pronto; restaurante da Serra abre as portas no domingo

Esquina do bairro Bom Fim ganha novo restaurante em estrutura que estava abandonada. Duda Fortes / Agencia RBS

A espera acabou. Após mais de 10 anos de uma obra que parecia não ter fim, o prédio na esquina da Vasco da Gama com a Felipe Camarão, no bairro Bom Fim, está pronto. A estrutura de três andares foi preparada para receber um restaurante da rede Don Antônio, criada em Serafina Corrêa, na serra gaúcha. Segundo os sócios, a inauguração está marcada para o próximo domingo (21).

A obra teve início na década passada. Ele receberia uma agência bancária, mas a negociação com a instituição financeira foi desfeita durante a construção. O dono do imóvel, Ricardo Ely, diz que chegou a negociar o espaço com mais de 10 marcas desde a desistência do banco pelo ponto. Enquanto isso, a obra chegou a ser retomada e paralisada mais de uma vez.

A volta dos trabalhos com mais intensidade ocorreu em fevereiro deste ano, após o empreendimento receber aprovação de projetos complementares na prefeitura.

Leia Mais Justiça manda liberar novos apartamentos do entorno da Arena do Grêmio

Últimos ajustes

Na manhã desta terça-feira, móveis estavam sendo colocados nos lugares e um deque externo recebia camadas de verniz. Na cozinha e nos balcões, a equipe de funcionários era treinada para se enquadrar aos padrões de qualidade da marca. Nos próximos dias será feito o paisagismo da loja.

— Durante a obra surgiram muitos imprevistos e dificuldade com fornecedores, o que é normal. Foi muito desafiador. Era um esqueleto e agora se transformou neste projeto todo. A vista que temos do bairro é um dos pontos fortes — diz o sócio-operador Tiago Aguiar.

Do lado de fora, a imagem que se tem do prédio é bastante diferente do que se via na última década. Os tapumes repletos de pichações que escondiam a carcaça do imóvel já foram retirados. Moradores do entorno acharam o resultado final do prédio bonito, mas agradecem ainda mais pelo novo passeio em frente a ele.

— O tapume invadia boa parte do passeio. A calçada estava muito pequena, eu nunca passava por aqui. Dá mais vontade de caminhar nesta região agora — disse Francine Dantas, 36 anos, moradora do Bom Fim enquanto passeava com a filha com um carrinho de bebê.

A operação

O ponto foi negociado com Dalila Stefenon Nalin e Júlio Sérgio Nalin, donos da rede Don Antônio. Somaram-se ao projeto Tiago Aguiar e Nicolas Heinemann, sócios-operadores da franquia em Porto Alegre.

Cada um dos três pavimentos terá um bar para preparo de drinques. Mesas que ficam perto de janelões no imóvel dão vista para o movimento nas ruas Vasco da Gama e Felipe Camarão, que durante o dia é formado por carros e à noite por amantes da vida noturna.

Leia Mais Vídeo mostra remoção da Estátua da Havan que caiu durante temporal em Guaíba; veja

Para tirar o projeto da prancheta, os sócios estão investindo R$ 2,4 milhões. Antes de se tornar franqueado, Heinemann começou atuando na Don Antônio como garçom, subindo de cargo até chegar na atual posição. Já Aguiar era cliente da rede e gerente bancário da conta da empresa em Sefarina Corrêa.

— Eu "emprestava" dinheiro e também gastava lá. O projeto sempre me surpreendeu, tem um padrão de qualidade que não é visto em todo lugar. Desde lá eu já pensava que poderia dar certo em um lugar maior. Serafina Corrêa é uma cidade pequena. Em um município maior tem tudo para dar certo — diz Aguiar.

Dalila Stefenon Nalin, Júlio Sérgio Nalin (franqueadores), Tiago Aguiar e Nicolas Heinemann (sócios-operadores). Duda Fortes / Agencia RBS

O imóvel de 555 metros quadrados terá capacidade total para 194 clientes. O cardápio é diversificado. Entre as opções há cafés, chás, massas, carnes, porções, hambúrgueres, sobremesas além de drinques e chopes.

— Vamos dispor de vários ambientes e um cardápio variado para atender todas as demandas. Todos os pratos estarão disponíveis a qualquer hora do dia — diz a franqueadora Dalila Stefenon Nalin.

Nos planos da empresa está abrir mais um restaurante em Passo Fundo, que ficará em uma casarão histórico da cidade, e outra em Santa Catarina, cujo imóvel ainda está sendo negociado.

Polo de gastronomia

Nos últimos anos, essa região do Bom Fim tornou-se um polo de gastronomia. A estrutura que receberá o novo restaurante fica no número 253 da Vasco da Gama. Do outro lado da rua, inaugurou em 2023 o restaurante Tuyo, que serve pratos inspirados na culinária argentina. À noite, pessoas sentam em mesas na calçada para comer e beber.

Ao lado, o bar Zanza também tem mesas disputadas. À noite, é comum ver pessoas aguardando na calçada.

Leia Mais Porto Alegre prepara novas regras para uso de patinetes elétricas; veja o que pode mudar

Outras opções na mesma rua são o Estreito da Chosen, especializado em cervejas, o Otro Bar, com cardápio variado, e o mercado Brasco, que vende bebidas e abriga marcas como a Oak's, de burritos, e a Ciao Slice Shop, de pizzas.