Porto Alegre

Novidade na Capital
Notícia

Mais de 10 anos depois, prédio de três andares no Bom Fim fica pronto; restaurante da Serra abre as portas no domingo

Estrutura começou a ser construída para abrigar uma agência bancária, mas empresa desistiu. Entre idas e vindas, obra foi retomada em fevereiro deste ano após empreendimento receber aprovação de projetos complementares na prefeitura

Guilherme Gonçalves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS