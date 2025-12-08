Limpeza extra na Redenção após evento da Parada Livre será cobrada, diz DMLU

A 28ª edição da Parada Livre foi realizada no domingo (7). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre afirmou que irá cobrar da organização da Parada Livre os valores gastos para a limpeza do Parque Farroupilha (Redenção). A 28ª edição do evento foi realizada no domingo (7) e reuniu milhares de pessoas.

Um balanço divulgado nesta segunda-feira (8) pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) registrou a coleta de cerca de 1,5 tonelada de resíduos, principalmente garrafas de vidro e copos plásticos. Segundo o departamento, devido ao acúmulo de lixo no interior do parque, foi preciso atuar de forma excepcional. A força-tarefa mobilizou cerca de 60 trabalhadores.

Segundo a prefeitura, é de responsabilidade dos organizadores de eventos licenciados a limpeza de espaços públicos. Para isso, é assinado um termo em que o organizador se compromete com a coleta e destinação adequada dos resíduos gerados, mediante contratação de empresa especializada. O DMLU informa que será realizado um levantamento dos recursos empregados para posterior cobrança aos organizadores.

A prefeitura informa, no entanto, que a situação não é passível de multa pois não há essa previsão legal. Segundo o Escritório de Licenciamento de Eventos, o organizador é informado sobre a responsabilidade pela limpeza.

O órgão informa ainda que, quando essa obrigação não é cumprida, o DMLU pode realizar o serviço e, posteriormente, cobrar da organização. O valor é calculado com base em fatores como montante de resíduos recolhidos, horas de trabalho e efetivo necessário para a realização da limpeza.

O que diz a organização

A organização do evento contesta a prefeitura. Em nota, os organizadores informam que o assunto foi acordado com a prefeitura em agosto de 2025, momento em que formalizaram com o Escritório de Eventos da prefeitura que a limpeza, após a celebração, ficaria sob responsabilidade do DMLU, sem menção a cobranças.

No ofício apresentado ao órgão, a Parada Livre solicitou ainda a "disponibilização de tonéis e/ou lixeiras para coleta do lixo no local do evento, nas proximidades do espelho d’água e Monumento ao Expedicionário, em quantitativo suficiente para o evento".