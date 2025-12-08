Porto Alegre

1,5 tonelada de resíduos
Notícia

Limpeza extra na Redenção após evento da Parada Livre será cobrada, diz DMLU

Segundo o departamento, foi preciso atuar de forma excepcional devido ao acúmulo de lixo no interior do parque

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS